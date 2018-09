Jorge Jiménez confirma que dirigirá a la Selección de Honduras ante Chile en noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director de desarrollo de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Jorge Jiménez, confirmó que ha sido designado para dirigir los partidos amistoso de la Selección de Fútbol de Honduras del mes de noviembre ante Chile y otro rival sudamericano (posiblemente Perú).



Jorge Alexis Jiménez lo ha confirmado desde Londres, donde participó del análisis del Mundial de Rusia 2018 y la entrega del premio The Best que ganó el croata del Real Madrid, Luka Modric.



Jiménez, en entrevista para Los Rigiosos de la radio América, destacó la presencia de él y de Carlos Tábora, entrenador de la sub 20 y actualmente interino de la selección mayor; en este evento, en el que además dijo estar orgulloso de Amado Guevara, actual entrenador de Puerto Rico.



"Recibí una llamada del presidente (Jorge Salomón), ya habíamos tenido reuniones previas de planificación para octubre y noviembre y en algún momento lo mencionamos como posibilidad", dijo el entrenador y luego sumó "Junto al profesor José Valladares (sub 17) estaremos enfrentando los partidos de noviembre".



Es evidente que en el ambiente futbolero nacional la noticia ha causado un poco de revuelo, dado que Honduras lleva más de 300 días sin nombrar oficialmente un entrenador oficial o interino como lo han hecho otras federaciones, sino que solamente ha hecho anuncios de quién se hará cargo de determinados partidos.



"Creo que con las federaciones que vamos a competir el pase a Qatar 2022 (México, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos) todas se están tomando el tiempo para tomar la decisión correcta. Es una decisión sabia, no es algo a la carrera o por presión de nadie. Debe ser una decisión muy cesuda y creo que Fenafuth está haciendo lo correcto. Respeto la opinión de aficionados, periodistas. Hay quiénes me llamaron para felicitarme y quiénes no están de acuerdo con esto. Aquí lo importante son los jugadores y que sigan sumando y creciendo", opinó el ex seleccionaor sub 20 de Honduras en el Mundial de Nueva Zelanda 2015.



Pregunta: Han surgido muchas críticas por su designación como técnico interino para los fogueos de noviembre, ¿cómo las toma?



"Con respeto, siempre respeto el pensamiento de las personas. Hay situación y decisiones que no pasan por uno, ni por las personas, ni por la afición, ni por otra gente. Es normal que las federaciones acudan a su staff técnico, así lo han hecho todas. Nadie va a dejar de dirigir su equipo por asumir algo de ocho o diez días. El aficionado tiene su derecho a pedir un técnico nombrado", opinó el entrenador pese a que Motagua ofreció a su cuerpo técnico para ese partido.



Pregunta: ¿Qué jugadores llamará para la gira por Sudamérica y a qué jugará su equipo?



"Como entrenador teníamos un tiempo de no ejercer. Tengo una motivación de recibir una oportunidad como nuestra. Sé que es temporal solo por estos dos amistosos. Aquí en Londres me reuní con el profesor Carlos Tábora para darle continuidad al trabajo. Acá lo importante no es quién está al frente, sino que el equipo se prepare para el inicio del proceso".



Los partidos de octubre y noviembre próximo será un trabajo a construir un bosquejo para el próximo entrenador oficial, así lo ha dejado entrever Jiménez.



"Siempre hemos trabajado con el profe Tábora. Vamos a darle continuidad a los jugadores que él lleve en la fecha FIFA de octubre (11, en Barcelona ante Emiratos Árabes Unidos), o en un alto porcentaje. El objetivo será llevar a los mejores. Iniciar un camino y quizá dejar una pequeña línea de lo que podría estar. Queda aún algo de los Olímpicos de Londres, de Brasil (2014) y un gran potencial de Río 2016".



"Los jugadores de Honduras han recibido en los últimos cuatro años, una enorme enseñanza táctica y en los conceptos de juego. Será continuar esa línea, ver un equipo ordenando, que fue algo que siempre le admiramos a don Jorge Luis Pinto, un equipo que maneje que juegue corto, que esté siempre bien posicionado en la cancha. Pero agregarle también un juego más generoso y a lo mejor intentar jugar. Esa será la idea en estos partidos".