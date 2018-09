El Barcelona inicia el camino hacia su gran objetivo de la 'Champions'

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona inicia el martes ante el PSV Eindhoven su camino hacia el título de la Liga de Campeones, una competición que no gana desde 2015 y que se ha convertido en su gran deseo.



"El año pasado ganamos la Liga y la Copa (del Rey), pero nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación", recordaba el 15 de agosto pasado el capitán del Barça, el astro argentino Leo Messi.



"Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", añadió ante los aficionados azulgranas antes jugar el Trofeo Joan Gamper contra el Boca Juniors.



El Barça lleva tres años consecutivos cayendo en cuartos de final, habiendo sido especialmente dolorosa su eliminación el pasado año cuando tras ganar 4-1 en la ida ante la Roma, cayó 3-0 en la vuelta.



Los azulgranas están decididos a sacarse esa espinita y, de entrada, llegan a este encuentro en plena racha de resultados con cuatro victorias en cuatro partidos en la Liga española, que encabezan en solitario.



Sin embargo, el juego desarrollado por el equipo azulgrana ha dejado algunas dudas por momento, especialmente cuando faltan los grandes titulares.



"No me voy muy preocupado. Un poquito, pero poco.... Está claro que hay cosas que se pueden hacer mejor", dijo el sábado el técnico Ernesto Valverde tras tener que remontar frente a la Real Sociedad en Liga (2-1).



El Barça, con rotaciones, empezó ese partido desubicado y falto de precisión, hasta que el 'Txingurri' Valverde metió a Sergio Busquets y a Philippe Coutinho, auténticos revulsivos, que apuntan a titulares ante el equipo holandés.



- El PSV optimista -

Busquets se reveló como necesario en el centro del campo y apunta a titular frente al PSV que entrena el exbarcelonista Mark Van Bommel, mientras por delante Luis Suárez y Leo Messi, deberían estar acompañados por Ousmane Dembélé, uno de los jugadores del Barça más activos en lo que va de temporada.



El extremo francés lleva 3 goles en cuatro partidos, solo uno menos de los que marcó en toda la temporada pasada en 23 encuentros, y, sin duda, intentará volver a anotar ante el PSV.



El equipo holandés llega a Barcelona en un buen momento de forma como el único equipo de la liga holandesa que lleva pleno de victorias en cinco partidos, liderando su campeonato por delante de Ajax y Feyenoord.



El equipo de Van Bommel acaba de golear 7-0 al ADO Den Haag el sábado con un doblete del delantero mexicano Hirving Lozano y otro del centrocampista uruguayo Gastón Pereiro, además de un tanto del también mexicano Erik Gutiérrez.



Lozano y Pereiro, serán dos de los principales peligros del equipo holandés, junto al delantero Luuk de Jong.



"Tenemos cierta manera de tocar que les gusta a nuestros chicos y funcionan bien. En Barcelona, ​​sin duda, esto será mucho más difícil, pero siempre tienes una posibilidad, juegues contra quien juegues", aseguró Van Bommel tras el partido del sábado.



Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho - Messi, Luis Suárez, Dembélé. Entrenador: Ernesto Valverde.



PSV Eindhoven: Zoet - Dumfries, Schwaab, Viergerver, Angeliño - Pereiro, Hendrix, Rosario - Bergwijn, De Jong, Lozano. Entrenador: Mark Van Bommel.