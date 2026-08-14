UTH y CIMEQH fortalecen la formación de los ingenieros

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) suscribió un convenio de cooperación con el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), orientado al desarrollo académico y profesional de los ingenieros del país. La firma del convenio fue realizada por el máster Javier Mejía, rector general de la UTH, y en representación del CIMEQH el ingeniero Andrés Cruz, presidente de la Junta Directiva y el ingeniero Milton René Morillo, representante legal de la Junta Directiva, en el marco del IX Congreso de Ingeniería CIMEQH 2026, evento que se llevó a cabo en el Club Hondureño Árabe, en San Pedro Sula, del 12 al 14 de agosto.

Javier Mejía destacó que esta alianza permitirá que los estudiantes de ingeniería puedan relacionarse directamente con el CIMEQH al momento de graduarse. “Esto les permitirá a los estudiantes ver las ventajas que tiene ser afiliado y, por otro lado, nos permitirá recibir de manera continua a todos los ingenieros que ya están afiliados al CIMEQH”, expresó. Actualmente, UTH cuenta con estudiantes agrupados en las 16 carreras que ofrece, entre técnicos, ingenierías y maestrías del área tecnológica. Las ingenierías incluyen áreas como Producción Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Electromecánica, Ambiental, Textil y Computación, complementadas por maestrías en Automatización Industrial, Gestión de Proyectos y Logística, entre otras. Las carreras de ingeniería se ofrecen en los 13 campus de la universidad, incluyendo un campus virtual con aproximadamente 7,000 estudiantes que reciben clases de forma directa y virtual.

Formación continua

El ingeniero Andrés Cruz indicó que este acuerdo refuerza el vínculo entre la educación superior y el gremio profesional, asegurando el cumplimiento de un mandato legal. Cruz señaló que el colegio cuenta con más de 5,000 afiliados a nivel nacional y agrupa más de 50 títulos de ingeniería, incluyendo ramas técnicas como Ingeniería Industrial e Ingeniería Financiera. Destacó que uno de los beneficios del convenio es la capacitación, algo que califica como una necesidad crítica debido al ritmo acelerado del cambio tecnológico. Señaló que “el conocimiento se expande geométricamente”, lo que hace indispensable mantenerse actualizado.