Ya solo hace falta hacer danza de la lluvia y, nada papá

NELES. Pues, hombre, Hilario, ya hoy es 11 de septiembre y nada de lluvias. Por más que Cenaos anuncia “ondas tropicales”, en la capital, neles pasteles.

AGUA. En la UMAPS y en la AMDC se disparan todas las alarmas ante la crisis histórica por la falta de agua y Juan Diego llama a la “people” a ahorrar hasta la última gota. A ver si se oye, padre.

OÍDO. Pareciera que a la gente le entra por un oído y le sale por otro, porque allí siguen lavando carros y regando jardines con manguera.

RT. Sobre el cierre de restaurantes, la bulla es que, al menos en el caso de RT, obedece a que un banco le encaramó 150 mil yucas más al alquiler del edificio y al ex del BCIE no le quedó de otra que suspender operaciones.

VISITA. En el hospital donde supuestamente operaron a Mel Zelaya columbraron a su eterno aliado -el que se acaba de volver a lanzar- visitándolo y deseándole su pronta recuperación.

SUMA. El excandidato liberal se sumó ayer oficialmente a la campaña de sus aliados de Libre en contra de Cirimedo y llegó, en carne y hueso, hasta el MP a pedir que investiguen su participación en las elecciones del 30-N.

CULPAR. Y qué puercas tiene que ver un candidato -gane o pierda las elecciones- con lo que haga o no haga en su vida privada su asesor de campaña. Es como si el asesor de Nasralla -el otro argentino- le montara maceta a su mujer o escapara de matarla y lo quieran culpar a él.

SIEMPRE. Bueno, pero como Nasralla siempre ha sido la carreta de Libre y los refundidores han tenido chineado a Cirimedo, ya él hace lo mismo.

UPL. Unos diputados liberales y azulejos mandan a decir que ni locos votarán a favor de aumentar el presupuesto de la UPL mientras no presente el informe del manejo de los fondos de campaña del excandidato liberal.

IVONNE. La bulla en la misma UPL es que el dichoso informe está listo desde ya días y que Ivonne no lo quiere destapar por terror a las tapaderas del excandidato.

AVIÓN. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es posible que alguien a quien acaban de operar del corazón sale conduciendo su vehículo del hospital, luego viaja como si nada en avión, y después lo columbran haciendo fila en un hospital.

GOOGLE. Una buena noticia es la instalación de 10 mil antenas Starlink en centros educativos de todo el país y la capacitación de 60 mil docentes en Inteligencia Artificial, gracias a una alianza del gobierno con Google for Education, confirma el “papi”.