Ya no razona y urge de evaluación psiquiátrica, le dicen a Redondo

JUICIO. Avisa María Antonieta que el Pingüino del Congreso “ya no razona” y necesita un tratamiento psiquiátrico urgente. En otras palabras, perdió el juicio.

TRAICIÓN. Ya ven que les dijeron que Xiomara no le iba a dar paso a la transición, como anunciaron el sábado y, de remate, se ha convertido en cómplice del Pingüino con esas horribles cadenas de radio y TV y con la publicación del decreto espurio en La Gaceta. Traición a la Patria.

CLAVO. Tienen clavo esos tres regidores cachurecos que avalaron el préstamo de los mil millones de Aldana, avisa Leonel Núñez, y asegura que su expulsión viene y nadie la detiene. Hasta pidieron el voto por él, dice.

AGENDA. El “papi” no ha tomado ni posesión y ya ha cumplido una kilométrica agenda en Washington, en misas oficiales con Marco Rubio, con el secretario de Comercio imperial y con el mero mero del Banco Mundial. Igualito a Xiomara.

CHICO. Otro que no se detiene es Juan Diego y ayer tuvo misa con la Chico, para avanzar en los proyectos que tiene botados Aldana y desarrollarlos en los primeros seis meses de su gestión. Le deja un tamal de 2,500 millones en jaranas con las constructoras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

SALUDO. El tal Roosevelt no hallaba dónde meterse, después que le hizo el saludo al general Valerio y no se lo contestó, como se ve en un video. Hombre, lo hubiera insultado, como a Cossette.

TACOS. Ya circulan nombres de los ilustres refundidores del cerebro que van de chuso a comer tacos y chilaquiles mexicanos.

MONTOYA. Contento Montoya allá en Costa Rica -en los días que le quedan- porque ahora ya tiene un consuelo. Se recuerdan cuando se lanzó en la toma de posesión de Azcona. Ahora ha sido destronado por Salvita.

VALOR. Tiene su valor Iroshka de negar sus negociaciones con Libre -por conducto de su suplente- y decir que son “injurias” y calumnias.

UPL. La bulla es que el PL no tarda en pedirle a la UPL que investigue cuánto pisto se recibió en la campaña y en qué fue invertido. ¿Dónde está el dinero?

ACUERDO. En el PL hay gran malestar con la Chayo -Salvita solo hace lo que ella dice porque es la que “sabe de política”- ya que no esperó ni 12 horas y traicionó el acuerdo de la bancada y el CCEPL.

VUELTA. Hasta carros con banderas del Estado andaban en esa misa de los esposos Nasralla-Elvir, con diputados liberales, para conseguirle votos a Yuri. Varios de los presentes han denunciado chantajes para que se le den vuelta a Marlon.