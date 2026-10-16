¿Y los tales médicos también están en huelga en sus clínicas privadas?

JUCOS. La bulla es que los alcaldes liberales andan jucos, por el trato que reciben de parte de algunos funcionarios de la racha, y le fueron a poner la queja a YR y a JC para que hablen con el mero tatascán.

AIRE. Por suerte, solo llamaron al Tommy e ipso facto recibió a los ediles coloretes y se comprometió a hablar con el “papi”, para que les jale el aire a sus subalternos mal portados.

SALA. Avisa la Sala Penal que nadie se aflija ni se afloje, que ya trabajan en su opinión jurídica sobre las reformas penales y que las mandarán al Congreso, por tarde, en Navidad o la otra semana morazánica. Ja...je...ji...jo...ju...

MAÍZ. Mientras tanto, que vivan los grupos criminales, la extorsión, los homicidios, el guaro y la drogadicción, hijos del maíz.

SAQUEO. Avisa Hércules que mandarán al MP los hallazgos de la comisión liquidadora en varias instituciones, lo que traducido significa saqueo y despilfarro de las arcas públicas, comenzando con la SPE.

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JUICIO. Denuncia Dina Meza que en los recintos de la diosa Temis están durmiendo el juicio contra el mentado Roosevelt.

CUANDO. Sacudida en las Fuerzas Armadas de más de cien oficiales y clases que andaban en malos pasos. ¿Y los rosvelianos, cuándo?

MASACRE. Oyeron al activista de Libre, Samuel Santos, hablando de “masacre laboral”. Qué concepto tendrá de “masacre” el susodicho. Masacre son las 40 mil citas perdidas en los hospitales y las más de 4,000 cirugías suspendidas por su inhumana huelga de mes y medio.

CHON. Pregúntenles a todos esos médicos que están en huelga, en los hospitales públicos, si también están en “huelga” en sus clínicas privadas. Como no, chon...

HUELGAS. Cuánta gente ha muerto -o se ha agravado- por la pérdida de su cita médica y, no digamos, la suspensión de su cirugía. Solo en Honduras se siguen permitiendo huelgas en los hospitales.

ASJ. Por lo menos ya no es tanta la indiferencia y la indolencia de la sociedad y la ASJ se ha presentado ante el TSC a denunciar la huelga médica.

IHSS. A los médicos del IHSS nunca les dejaron de pagar, tampoco a los del Instituto del Diabético, por lo tanto, no les deben pagar el mes que no trabajaron y, si lo hacen, eso es reparable.

CARCEL. Samuel Santos, Umaña y todos los huelguistas que participan en ese genocidio en contra de la gente pobre enferma, deberían pagar con cárcel su delito y al CMH ya es tiempo que le cancelen su personería jurídica, para sentar un precedente.