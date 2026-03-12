Y la anulación de pasaportes diplomáticos vitalicios, ¿pa" cuando?

CAGADAl. Avisa Umaña que en el IHSS es un solo “cagadal”, que Carlita dejó 15 contratos amarrados, incluido el de hemodiálisis, alimentación, seguridad, laboratorio, transporte, administración, en fin...

VÍA. El Tommy ha decidido lanzarle un salvavidas al IHSS -vía Congreso- con la declaratoria de emergencia.

NUNCA. Xiomara, en cuatro años, nunca pagó un centavo de la deuda histórica y su prima Carlita lo único que hizo fue comprar equipos médicos de “emergencia”.

TREN. No se pueden quejar, mandan a decir desde la zona occidental, los refundidores no trajeron el tren interoceánico, pero sí trajeron el Tren de Aragua. No hallan qué inventar.

AMHON. El Tommy estuvo en la asamblea de la Amhon, invitado por los alcaldes como el orador principal, y en su discurso declaró su apoyo al aumento de las transferencias municipales.

DIEGO. Otro que no podía faltar es Juan Diego, y allí se saludó face to face con el Pollo Contreras, alcalde “jampedrano” y presidente del CCEPL.

DEDO. Hombre, y Mireya estará esperando que San Juan baje el dedo para anular la piñata de pasaportes diplomáticos vitalicios del farsante de Quique Reina y, de paso, cantarle las golondrinas a toda su parentela.

SOL. ¡Vaya, hombre! El Congreso del Tommy, aunque todavía neles pasteles de juicio político, le pide cuentas claras amistades largas a Johel Zelaya, porque hasta el sol de hoy no ha movido un dedo para entoletar en el mamo a los culpables de delitos electorales.

VÍDEOS. Allí están los videos, y hasta sobran, de todas las atrocidades que el tal Nerón y Mario Morazán cometieron, el uno en el CNE y el otro carreta en el TJE.

ABORTAR. Ajá, y qué decir del Redondo y Roosevelt Hernández, con su boicot descarado del 9-M y, luego, de todo el proceso electoral, incluida la noche de diciembre que estuvieron a punto de zamparle fuego al CLE, para abortar la declaratoria, y la persecución violenta de todo el aparato del Estado contra las consejeras.

PRUEBAS. Sobran también videos de Salvita y Aldana -unidos- nombraron en el CLE, para los tales “escrutinios especiales” que ellos mismos exigieron y luego boicotearon, incluso a trompadas. ¿Queréis más pruebas, JZ?

FBI. Fuertes y delicadas declaraciones de Pepe Lobo sobre el crimen de su hijo Saíd Lobo Bonilla. Asegura que el FBI le dio la información y que una fiscal yuca investiga a un ex allá en el imperio. ¡Ahhh! y que a HH la asesinaron. No fue accidente.