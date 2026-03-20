¡Vaya! Hasta que por fin van a arreglar el desmadre de las placas

VIDEO. Asegura JOH que Pepe Lobo conspiró junto a Mel Zelaya, para su extradición y, sobre el asesinato de Saíd Lobo, dice que hay un video -todavía no ha salido a la luz- donde queda claro el motivo de su crimen.

ATOL. Los hondureños, dice JOH, “ya estamos un poco grandecitos para que nos den atol con el dedo” y, si a estas alturas no ha habido juicio político, es porque hay arreglos bajo la mesa.

SAPOS. Ojo, mucho ojo al juicio del Maduro venezolano en NY, recomienda JOH, porque allí podrían salir a relucir sapos y culebras relacionadas con Libre.

PLACAS. Vaya, hombre, por fin arreglarán el desmadre de las placas -una de las tantas herencias nefastas de Libre- luego que el Congreso le diera luz verde al contrato del IP con una empresa alemana para la fabricación de 800 mil.

19. Hombre, estos refundidos del cerebro a puras cachas sacaron 19 por ciento en las elecciones -pese a que tenían todo bajo control, incluidos los tres poderes y las Fuerzas Armadas- y ni así aprenden. Allí siguen quemando llantas y portándose como patanes en los foros.

REINO. Quién como el farsante de Quique Reina, que mandó a su hijo a estudiar al Reino Unido, lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque lo nombró empleado de la embajada con una bequita de a 35 mil ranas.

QUEDA. Por cierto, al muchacho -que no tiene ninguna culpa de los abusos de su papá- lo acaban de despedir de Cancillería. Pero, a Quique Reina todavía le queda gran parte de su familión.

FIRMAR. El hijo de un conocido dirigente obrero -gran alero de la Moncha y compañía- es el encargado de firmar los despidos en Cancillería.

PLAN. A ver si la rachaaaa...se lanza con un plan de ahorro de combustibles, porque, por los vientos que soplan en el Estrecho de Ormuz, esa humazón va para largo. Con tal y no salgan con el “hoy no circula”.

MIEDO. El “hoy no circula” funciona, pero en los países serios, donde la “people” cuenta con distintas alternativas de transporte público -metro, trolebús, tren, trans- y, sobre todo, seguridad, es decir, que el cliente se puede subir a un bus sin miedo a que le bajen la gallina por robarle el celular.

MODA. Ahora que en el CN están de moda los terroristas, por qué no declaran terroristas a aquellos que se están aprovechando de la guerra para subirle a todo.

AMDC. Teletrabajo hoy en la AMDC por culpa de los conciertos del Grupo Firme y de Matute, el uno en el Chelato Uclés y el otro en el Coliseum.