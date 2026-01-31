Varios ya perdieron la fe en el llamado de la rachaaaaa...

SESAL. Hombre, Xiomara no dejó ni jeringas ni guantes ni algodón en el IHSS y su prima, la ex de la SESAL, tiene el descaro de salir a decir que dejó todo cuadrado y que “no hay una razón para la emergencia”. En qué mundo vivirán estos refundidos del cerebro.

FILAS. Por eso dicen que, muchos serán los llamados, y pocos los escogidos. Varios ya perdieron las esperanzas del llamado a filas por parte de la rachaaaaa...

RETO. Al menos hasta el cierre nada se sabía de los nuevos power de Seguridad y de Defensa. ¿Y Isaías? Tremendo reto tiene el “papi” en cuanto a la delincuencia, porque Xiomara y su activista Tavo Sánchez, le dejaron la vara súper alta en extorsión, asaltos, femicidios, narcotráfico, en fin...

VALOR. Hombre, tiene su valor el Redondo de reaparecer con publicaciones sobre la CICIH, cuando debería estar en el mamo pagando por todas las fechorías y abusos que cometió en cuatro años.

AGENDA. Dele que dele Salvita y señora -con la agenda de Libre en mano- atizando la división a lo interno del PL y buscando culpables de su derrota, de la cual solo él y ella son los únicos responsables.

TURNAN. Ahora se turnan -un día uno, y otro, la otra- para terminar de destruir el partido que les abrió las puertas y les prestó su bandera -a pesar de su alianza con Mel Zelaya- para que compitieran.

CHAYO. Ahora sale la Chayo catracha, curándose en salud y lavándose las manos y, como cree que la “people” es tonta, jurando de rodillas que no tuvo nada que ver con las negociaciones para elegir a TZM en el Congreso.

CUENTOS. La Iroshka dice que Calix la llevó engañada a las pláticas y que, inocente como la Caperucita Roja, cayó en las garras del lobo feroz. Solo Salvita le cree sus cuentos de camino real.

POLLO. Lo bueno es que en el PL ya le cayó el veinte a medio mundo la clase de farsantes que son uno y otro, así es que, el Pollo Contreras ya no está solo en su lucha por desenmascararlos.

QUEMAN. Calix y Francis Contreras quemaron ayer a la Chayo y la señalaron como la gran responsable de las negociaciones con los cachurecos, como lo hizo anteayer el bueno de Joshy Toscano, quien no se mete con nadie, pero, ante tanta impertinencia de ambos, explotó.

ESCOLAR. Pues, hombre, Hilario, poco a poco las aguas vuelven a su cauce, como debe ser, y el próximo lunes arranca el año escolar, tal y como manda la Ley. Los refundidores venían medio arrancando a finales de febrero o inicios de marzo.