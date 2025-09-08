BULLA. Pues, hombre, Hilario, la campaña política ya inició, pero como que los políticos no tienen ganas de meter propaganda porque allí están ausentes, no se ve el alboroto ni el barullo ni el ruido en los medios de comunicación.

PERORATA. Los candidatos sí andan activados y andan cazando votos por todo el país. Ramona anduvo en el oriente del país y dele que dele con el discursillo trillado de los grupos de poder, ya sus activistas están cansados de la misma perorata.

TRABAJO. Tito Asfura dijo que él no va a insultar a nadie, que él proclama la paz, el diálogo y la convivencia, que él ofrece trabajo y más trabajo, oportunidades para los jóvenes y buscar capital para que venga a invertir al país.

CORTÉS. Nasralla anduvo en Choloma, donde empezó el desmadre de Koriun, y allí mismo ofreció desarrollo e inversión. El candidato liberal prometió más maquilas, empleos dignos, inversión estratégica y crecimiento industrial.

JUGUETE. Vamos a ver si el fiscal de juguete se atreve a tocar a Cardona, metido hasta los queques en el escándalo del “checazo” con su alera de Copán, que parece que nadie la puede tocar y está bien agarrada la muchachita, y nadie la baja de su candidatura.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CAMPAÑA. Y para que vean lo poderosa que es “Lady Cheque” que ayer, bien campante, apareció haciendo campaña política en Cabañas, Copán... no hay vergüenza.

PRIVILEGIOS. A propósito de fiscal, un día de estos va a reventar el malestar que hay en el interior, porque ahora los salarios se atrasan, les han quitado el seguro médico a algunos empleados y a otros, a los más arrastrados, los tienen “a piquito que querés” con buenos bonos y salarios.

MILITARES. En las barracas sigue el malestar y, según parece, el general marioneta ya tiene a su súbdito que lo sustituirá, pues ya hizo las misas negras y ya escogió al iluminado, pero todavía falta mucho, sobre todo que Ramiro Muñoz está con ganas de “quemar” a quienes lo clavearon.

CHAMBA. A propósito del general marioneta, la bulla en los cuarteles es que todo ese arrastre y entrega sectaria hacia el oficialismo es porque le han prometido que él será el ministro de Defensa. Mmmmmmmm. Vamos a ver, dijo el cieguito.

FURIOSO. Cuentan que al ministro Sánchez no le cayó nada bien la declaración de Migdonia, esa de que Honduras es el país más violento de Centroamérica. Y como buen estratega, mandó a la Policía a “responderle”. El detalle es que usó la misma calculadora con la que mide la multitud de las marchas y le salió que todo es solo una “percepción errada”.