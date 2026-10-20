¡Va en serio! Tommy le pone cuenta regresiva al Cecot catracho

CUMBRE. Avisa Juan Diego desde Madrid que Tegucigalpa será sede del III Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, el cual se realizará en 2028, de la mano de la cumbre de Latinoamérica y España.

HUELGA. El colmo de los colmos, los médicos seguirán hoy con su huelga, sin importarles un pepino que la gente pobre siga muriendo por la falta de atención en los hospitales públicos. ¿Y el Conadeh? ¿Y el MP?

DECANO. La rectora califica de aberrante que un presidente sea a la vez ministro de salud. Sería -dice- como que un rector universitario sea también decano de una facultad.

CISNE. Los chuscos en esas redes dicen que para qué tanto brinco, si el terreno es parejo, y que cuál Cecot, Alcatraz o las Islas Marías, que manden a los 18 y a los MS-13 a Islas del Cisne y santo remedio. No hallan qué inventar.

12. Bukele bajó la edad punible a 12 años sin decir agua va, agua viene, y aquí gran alboroto por las tales reformas penales y que cuidadito les dan viento sin la opinión de la salita penal de la diosa Temis.

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NADIE. Esa es la parte positiva de las dictaduras -tal vez la única- que los dictadores -de derecha o de izquierda- deciden lo que sea y no pierden el tiempo consultándole a nadie.

AR-15. Cómo se les ocurre bajar la edad punible y pensar en castigar como adultos a esos “niños” que juegan a cortar cabezas, a desmembrar cuerpos, a encostalar cadáveres y su carta de presentación son fusiles AR-15, M-16, AK47, granadas, en fin. ¡Bárbaros!

JUEGAN. Que ni sueñen con denunciar las convenciones y tratados internacionales, sobre los “derechos de la niñez”, no importa si esos “niños” juegan a las masacres.

DELE. Hasta por los tatuajes hay brincos. El Tommy ha explicado hasta la saciedad que la reforma solo se refiere a los tatuajes de las dos pandillas que ya todo mundo conoce, no de florcitas, corazoncitos, flechitas, en fin. Pero no. Allí siguen dele que dele.

SALGA. Así es difícil que el país salga del atolladero, si hay gente que no hace ni deja hacer, comenzando por los refundidores.

TAMAL. Ya no se acuerdan de “vamos bien”, que nunca movió un dedo para combatir las bandas criminales, las maras y el narcotráfico y, de chascada, dejó un tamal de deudas y de desmadres en El Ocotal, que todavía no los desenredan.

CECOT. Bueno, la cosa va en serio y el Tommy avisa que en ocho o, por tarde, en 10 meses, construirán el Cecot catracho, donde confinarán en las mismas celdas a los pandilleros.