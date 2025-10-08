Una y otra vez inundada la Costa de los Amates ¿Hasta cuándo, señores?

AMATES. Otra vez la Costa de los Amates, 16 comunidades incomunicadas, y el alcalde Tinito Manzanares lamenta que no ha recibido ninguna ayuda de Copeco ni las transferencias. ¿Y los 54 millones del bordo de oro y el vado?

JEFE. El rollo entre los cachurecos de Cortés es que no quieren que pongan a AC a dirigir la campaña y temen que, si el “papi” nombra a Roberto Ordóñez como jefe, convierta al exalcalde en su mano derecha.

BASES. Las bases azulejas prefieren que el propio “papi”, en carne y hueso, asuma la conducción de la campaña.

FRIENDO. En el Partido Liberal, el rollo es que ya algunos(as) andan friendo la liebre antes de cazarla, y señalan a una expresidenciable de andar promoviendo desde ya al chaparrito de Nacaome y que por eso se quiere reventar a Cálix.

COLINAS. Hombre, eso que han hecho el PL y el PN en Colinas, unirse y llevar un solo candidato para sacar al Amable engreído de la alcaldía, deberían replicarlo en todo el país.

UNIR. Si los de arriba no se quieren unir, que lo hagan los de abajo, total, el objetivo es el mismo, sacar al narcopartido del poder, incluidos sus alcaldes.

PAC. El Redondo logró colar en las planillas del Pinu por Cortés, gracias a la resignada bailarina, a la diputada del Pac que le ha estado haciendo los mandados estos cuatro años.

SIT. Allí saca Rashid Mejía un video de más y más abusos de Libre con los bienes del Estado, un camión de la SIT ondeando la bandera del partido de gobierno en plena campaña política.

BIEN. Pucha, como dice aquel, con todas esas mujeres que asesinaron la semana pasada, allí sale otra vez el activista de Tavo Sánchez asegurando que “vamos bien”.

CULPA. Bueno, pero al final no es su culpa, sino, de quienes lo tienen en semejante cargo. El domingo asaltaron toda una comunidad de canadienses jubilados en Trujillo y el presunto ministro de Seguridad ni siquiera se refiere al tema. Pero, “vamos bien”.

CARA. Es como la presunta ministra de Turismo, que nunca dio la cara en los cuatro años de Xiomara, apareció en un foro del gobierno sacando pecho, porque sus sobrinos también se fueron a turistear a El Salvador. Ja...je...ji...jo...ju...

MÚSICA. El muchacho de la migra ahora le echa el muerto a un concierto musical por la desbandada de catrachos a guanacolandia. Ajá y, si así fuera, ¿acaso esas no son estrategias válidas en mercadotecnia? ¿Y por qué, entonces, aquí no hicieron lo mismo cuando la feria agostina salvadoreña?