Un año y medio después, embajadores pudieron entregar credenciales

PAPI. “Honduras, no te voy a fallar”, el mensaje del “papi” en su toma de posesión. Un discurso breve, conciso y puntual, en sintonía con su filosofía de trabajo, trabajo y más trabajo.

CAPITÁN. En ocho años desarrolló la capital bajo esa filosofía de que el trabajo vale más que las palabras. Un presidente es como el capitán de un barco, el director de una orquesta, y de su liderazgo y ejemplo de trabajo depende el bienestar y progreso de su empresa.

CIRCO. Se acabó el circo, la changoneta, los titiriteros, payasos, bufones y trapecistas. El Guasón, la Gatúbela, El Acertijo y el Pingüino han regresado a la guarida de donde nunca debieron haber salido.

REDES. Al Pingüino del Redondo no le bastó con todas las zanganadas que hizo en sus cuatro años, sino que dejó intervenidas las redes sociales del Congreso.

AHIBA. Brinco y medio y, con toda la razón del mundo, de la Ahiba por el irresponsable nombramiento de Xiomara -antes de irse- del activista de Libre Quique Reina en la dirección del Fosede.

DAÑO. Mejor hubiera nombrado al “grillo” o a la “vaca intelectual”. Con todo el daño que Quique Reina le hizo a los pobres migrantes, enemigo acérrimo de la banca, incapaz y con su mujer bien enchambada en el BID.

TÚNEL. Friendo y comiendo, Juan Diego ya reactivó los trabajos de construcción del túnel del bulevar Suyapa, que Aldana no pudo terminar en cuatro años.

CHINA. La bulla es que el nuevo gobierno romperá con China y que vuelven los chinitos taiwaneses. Será por eso que el embajador chino no asomó el cacho a la toma de posesión del “papi”.

PEKÍN. Pepe Lobo aconseja seguir con Pekín, por aquello de los grandes proyectos que pretende ejecutar el “papi”, pero parece que se impondrá la geopolítica.

BUS. Cuántos de esos diputados que arribaron en un bus de la ruta urbana al Congreso jamás en su vida se habían encamarado en uno, ni en sueños. “Pasaje en mano...pasaje en mano...Córranse...córranse”...

ESPERA. Hasta que, al fin, luego de meses de espera, el embajador de la UE y el de Israel pudieron entregar sus credenciales que, por pura estupidez ideológica y caprichos, no se las habían recibido.

ÚNICO. Allí sigue Salvita lanzando veneno, cuando él y nadie más que él, es el único responsable de su derrota, primero, por haberle entregado el manejo de la campaña a su inexperta doña y, segundo, por ególatra, altanero y soberbio y que, como ya se creía “presidente”, no hizo lo que debía de hacer para ganar.