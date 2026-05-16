Tremendo escándalo el que se echó el Quique Reina con eso del retrato

ATIC. La bulla es que la ATIC le anda pisando los talones a un co-director del CNE, que hizo pillerías en el proceso electoral, como parte del plan de Mel, Xiomara y la Moncha para peinarse las elecciones.

METAN. Los diputados liberales nasrallistas, empezando por Iroshka y Yuri, son los que están presionando para que vuelvan a meter a Libre al CNE y TJE.

RODAR. Será cierto que en Palacio no tarda en rodar la primera cabeza. Los mismos azulejos se quejan de que nadie del séquito presidencial le está ayudando al “papi”.

FOTO. Ya vieron el escándalo que armó el farsante y arrastrado de Quique Reina, por el dizque remoción de la foto de Xiomara, en el Salón de los Retratos de Palacio.

ARTE. La presunta denuncia, aunque insignificante, es un vivo ejemplo del concepto que los orates de Libre tienen del arte de gobernar. Por eso, diversos politólogos recalcan que gobernar una nación es cosa seria, no changoneta.

ANTOJÓ. Lo que hicieron en Palacio fue mover el dichoso retrato de Xiomara al lugar donde debe estar, por ser la última en ejercer la presidencia, y no donde se les antojó y les vino en gana colgarlo.

LADO. Pusieron la foto de Xiomara al lado del retrato de Mel Zelaya, es decir, antes de los cuadros de Pepe Lobo y de JOH, cuando ella estuvo después que ambos.

VACA. Bajo ese mismo concepto desgobernaron el país en sus cuatro años, creyendo que Honduras es su hacienda de Lepaguare, y que solo tienen que ordenarle al mayordomo que mate la vaca, que ordeñe el ganado, que tapisque el maíz o que cuelgue los retratos familiares donde les dé la santa gana. Pobre Honduras.

2009. Por cierto, tiene más derecho a estar en ese Salón Micheletti, que asumió por la vía de la sucesión constitucional contemplada en la Carta Magna, que Xiomara, que intentó varias veces -junto a su esposo y la Moncha- robarse las elecciones y luego dar un golpe en enero pasado y quedarse a la fuerza en el poder, como lo pretendieron en 2009.

ABUSAR. Ya mucha fregadera de estos orates. Valor tienen de seguir victimizándose, como el arrastrado de Quique Reina, ahora porque no los dejan abusar con la colación de un pinche retrato donde se les antoja la santa gana.

PUENTE. Ya vieron, Juan Diego y Aníbal Erhler comenzaron a reconstruir el puente Juan Manuel Gálvez, a la salida a Valle de Ángeles, el mismo que se echaron al pico los “dragones” de Aldana y que ni él ni Octavio hicieron ni siquiera la patarata por reparar.