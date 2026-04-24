Toda una red de espionaje pagaban los “liebres” con pisto de Inprema

175. Ya vieron, nada menos que 175 millones por año drenaban el Injupemp, el Inprema y la secretaría de la “vaca intelectual”, para mantener a los espías cubanos y venezolanos de Xiomara. El destape lo ha hecho Leonel Núñez, de la Comisión Liquidadora.

CCG. Aja, y se acuerdan del “amable desagradable” cómo volaba candela cuando el Injupemp invirtió en acciones en el CCG, y lo mismo hicieron algunos dirigentes magisteriales cuando el Inprema invirtió en Palmerola.

DISCOS. En los dominios de la “vaca” también operaba toda una red de espionaje. Solo escribían en la plataforma el nombre del opositor, y salía todo lo que había escrito o dicho, y le empezaban a rumbar. Los cubanos y venezolanos, dice Leonel, se llevaron los discos duros.

UPL. Adivinen qué candidato anda plim-plim -hasta con insomnio- porque los “Sherlock Holmes” de la UPL ya le andan pisando los talones por no haber rendido cuentas claras, amistades largas, como Don Castor.

DEVOLVER. El aludido llegó a la tesorería de su partido a devolver 17 millones de indios y le dijeron, “I am sorry”, que no se los podían agarrar, porque ya pasó el plazo.

MINTIÓ. Lo otro es que mintió en la UPL cuando llegó a rendir cuentas. Le preguntaron si tenía ahorros en bancos de ciertos países -como en GC- y dijo que no, y resulta que sí tiene.

30. De remate, uno de sus allegados en la comisión de campaña, también llegó a devolver 30 millones, sin ninguna explicación.

APORTES. El destape se ha dado, luego que varios empresarios andan pidiendo recibos, porque resulta que sus aportes no ingresaron a la campaña.

CRUZ. Para más Alberto Cruz, joven diputado del PL, advierte que nombrar a militantes radicales en el CNE detonaría en otro desmadre en las elecciones de 2029. El que tenga oídos...

FIRST. El Tommy se la dio para NY y, a gran diferencia del pingüino del Redondo que solo viajaba en first clase y de traje, él lo hizo como cualquier mortal y vestido de camiseta.

PREMIO. El number one del Congreso recibirá hoy el premio del Club Metropolitano Republicano por su lucha contra los farsantes socialistas y en defensa de la democracia.

MIAMI. Otro que pintó llantas para el imperio es Juan Diego, solo que, a Miami, donde participa en un encuentro de alcaldes de las Américas en la Universidad de La Florida.

MEJOR. En las filas refundidoras mencionan a “sapo triste” y a Silvia Ayala para el CNE y TJE. Mejor pongan a la Moncha o a “Pepsi” de una vez.