A teletrabajo algunos burócratas porque están perros los leñazos

APURE. Teletrabajo y otras hierbas en el gobierno rachero por los leñazos a los combustibles. Ojalá y Trump se apure a buscar un arreglo con los ayatolas, porque si no, Dios que nos socorra

JUICIO. Llegó, discurseó junto a la Moncha y dijo: “vámonos”, porque ya no habrá juicio político contra Marlon Ochoa. Ummmm...Anoche esa era la bulla, que le caerían a otros, menos a Nerón. Aja, y eso no sería una changoneta, una burla al pueblo.

MIRIAM. Hasta que se echaron a Miriam Barahona estos criminales. MFU, su compañero del TJE, ha confirmado que perdió una de sus citas médicas más importantes cuando el fiscal de juguete le presentó el requerimiento fiscal. ¿Por órdenes de quién?

BANDERA. Los hondureños son testigos de cuántas veces apareció Miriam Barahora, con su semblante visiblemente demacrado por la enfermedad que la aquejaba desde hacía meses, pero allí estaba, al pie de la bandera, luchando en defensa del proceso electoral y de la democracia contra los traidores de la Patria.

PATAS. Esa muerte de Miriam la llevarán en su conciencia -si es que tienen- el tal Johel Zelaya y Mario Morazán -y el titiritero que mueve los hilos- y ojalá les salga a medianoche y les arañe las patas.

CABEZA. La loca del pueblo jura que Mel Zelaya ya negoció la cabeza de unos cuantos, a cambio de que cuidadito le tocan a su fiscal títere y a Rebeca, es decir, a sus dos puntas de lanza para seguir jorobando.

CANDIDATA. Poquita gente le llegó al olanchano a los bajos del Congreso y, qué creen, salió con la “buena nueva” ante sus bases de que la Moncha volverá a ser la candidata de Libre. Jueeeee...

REVIVEN. El olanchano dijo que los muertos reviven en política y por eso, después de la petateada de estanco del 30-N, sigue vivito y coleando.

COBARDE. “Llora como lo que es, un cobarde”, dice Cossette luego de escuchar la perorata de Nerón que, de sicario del proceso electoral, del CNE y de la democracia, ahora se disfraza de “víctima”.

SIT. Tanto que los refundidores alardeaban el subsidio al peaje -luego que no pudieron eliminarlo- y Aníbal Erhler, ministro de la SIT, ha confirmado que se fueron debiendo 260 millones solo de la subvención de 2025.

APURE. Teletrabajo y otras hierbas en el gobierno rachero por los leñazos a los combustibles. Ojalá y Trump se apure a buscar un arreglo con los ayatolas, porque si no, Dios que nos socorra.

CULPA. El asunto es que, por más que se den explicaciones de que esos aumentos a los carburantes son culpa de esa guerra, que hasta en los países ricos y petroleros se han disparado los precios, la “people” no entiende de razones cuando le tocan el bolsillo.