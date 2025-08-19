Tavo Sánchez no aprendió a sumar en la escuela, solo a restar y dividir

LUTERO. No hallan qué inventar. En esas redes dicen que nadie puede poner en duda el liderazgo del “comandante” si, después de 500 años de la reforma de Martín Lutero, ha logrado unir a católicos y protestantes. Jueeeee...

CONTÓ. La rectora manda a decir que Tavo Sánchez contó los asistentes a las marchas de las iglesias con la misma calculadora que cuenta los muertos. No tarda en salir más de algún orate de Libre a insultarla.

POLITIZAR. Ya se dieron cuenta, Mario machete ha andado moviendo cielo, mar y tierra para traerse para el Chelato Uclés el partido de los tales tiktokeros, porque quiere llevar a Xiomara y, por supuesto, a su “carismática” hermanita. En otras palabras, politizar un evento deportivo, como lo hicieron el viernes con el aniversario del Central.

MERENDÓN. Ya vieron el video de la Ramona arribando a El Merendón. Ni Xiomara ni su Santidad andan con una caravana de patrullas, Prados blindadas y guaruras como ella. ¡Ahhh! y con Rolex de 30 mil euros.

POBRES. Lo divertido es que, una vez en el acto político, empieza con toda su perorata de las oligarquías y que las élites por aquí, las élites por allá y que no sé qué. Pobrecitos los pobres.

ESTADIO. Hombre, gracias a Dios no hubo muertos en El Progreso cuando la chepa municipal llegó a desalojar a los orates de los tales colectivos de Libre que se habían tomado el estadio, por órdenes de Mario machete y su hermanita.

METIÓ. El engreído -y nuevo rico de Mario machete- metió los tractores de la tal Condepor al “Humberto Micheletti” y a la muni se la pasó por allá donde dijimos.

CLUB. A propósito, quién, además de “Machete, estará pasando a engrosar el club de las 10 familias “oligarcas”. Pero, espérense que se den cuenta Johel Zelaya y el uferco, ya van a ver.

PRÓJIMO. De la noche a la mañana, ahora son grandes “cristianos”, oran, rezan, toman la hostia, se confiesan, van a misa todos los domingos, dan limosna y hasta “aman al prójimo como así mismos”. Ja...je...ji...jo...ju...

PECHO. Ajá, pero mientras unos refundidores ahora se pumpunean el pecho como cristianos, otros, incluido un “sociólogo analista” que desfila por todos los foros matutinos, dele que dele llamando “golpistas” a los líderes de las iglesias.

MP. Solo para que vean en lo que ha caído el MP en los tiempos de Johelito, requerimiento fiscal contra Molina, y el man tiene dos años de estar siendo enjuiciado en USA y hasta ya pagó fianza. ¡Habrase visto!