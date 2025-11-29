Son las voces que se escuchan a un día de las elecciones generales

SIGUEN. La bulla en el mismo Libre es que Mel Zelaya y la Ramona siguen con sus planes macabros encaminados a peinarse las elecciones, para lo cual ya tienen todo fríamente calculado, como el Chapulín Colorado.

ACTAS. Con la cantaleta de los audios que le inventaron a Cossette, no reconocerán los resultados que dará el CNE en su primer corte de las 9pm, ni los posteriores, porque dicen que solo valen los de las actas que, por cierto, ya tienen llenas.

TREP. Hasta el tal Roosevelt, activista número uno de la Ramona, ya se sumó a su guion al confirmar que las Fuerzas Armadas tampoco reconocerán los resultados del TREP, solo los de las actas y, para terminar de rematar, volvió a pedir copias.

EMPATE. Informes de inteligencia dan cuenta de llamadas con Rafael Correa, asesor de Xiomara, quien les aconseja que el domingo en la noche hablen de un “empate técnico” y se declaren “ganadores” hasta el lunes.

LISTOS. Dentro del plan ya tienen listos los canales de TV que darán a conocer la “declaratoria” de la Ramona, con cobertura full mikis a la dirigencia de Libre.

AVENIDA. La bulla en la avenida Los Próceres es que, con el indulto de JOH, “unos van y otros vienen de NY”. Será. ¿Se dio vuelta la tortilla de las extradiciones?

VUELTAS. Las vueltas que da la vida, hoy los medirán con la misma vara que midieron a JOH, solo que aquel ya viene de regreso y a ellos ni siquiera se los han llevado.

INDULTO. “Ni el robo de antes ni la corrupción de ahora”, manda a decir Nasralla, luego del anuncio de Trump sobre el indulto de JOH.

PAPI. Milei se suma a Trump, y anuncia su apoyo al “papi”, por considerar que solo él podrá derrotar al “narcosocialismo” de Libre.

PLENO. Avisa Rebeca que nadie se aflija ni se afloje, con eso del estado de “decepción”, porque de la Noche Buena no pasará de convocar al pleno. Jueeeeee...

ÚNICO. Otra de las grandes “hazañas” de Libre, Honduras, único país sobre la faz de la tierra que va a elecciones en medio de un estado de excepción sin estar en guerra.

LENGUA. Hombre, qué falto de seriedad ese CNE, a apenas horas de las elecciones, estaba hablando Cossette frente a observadores electorales y Ana Paola y Nerón va de volar lengua y chateando por celular. Hasta parecían tortolitos.

NUNCA. Vea y mañana, a la hora del primer corte, no salgan con lo mismo y con el 2 a 1 a favor de la Ramona. Pero, como los liberales nunca han querido entender lo de esa alianza macabra.