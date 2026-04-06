Se terminó la "semana zángana" y hoy regresan a clases para que el pueblo goce con las colas y las deudas

VOLVER. Pues, hombre, Hilario, se acabó la pachanga y la holgazanería de la “semana zángana” y a volver a la realidad se ha dicho. A trabajar para pagar las deudas y las tarjetas, papa...

GUERRA. Ajá, y como dicen que después de un gustazo, un trancazo, los viajeros vienen a toparse con el nuevo leñazo a los combustibles. Lo “pior” es que esa guerra en Irán va viento en popa.

INFIERNO. Todo lo contrario, Trump ha advertido este domingo a los ayatolás que abran el “puto estrecho” y, si no lo hacen, mañana martes se volará la central eléctrica y un puente. Habrá un “infierno”, asegura.

LOCOS. “Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno ¡ya lo veréis! Alabado sea Alá”, escribió Trump en su red social.

CORRER. Los precios de los carburantes tienen de correr a medio mundo, en todo el mundo, y aun en las naciones industrializadas como el mismo imperio, Canadá, China, Japón... Ya nadie aguanta los leñazos.

CLASES. Hoy también regresan a clases presenciales en escuelas y colegios, así es que, a madrugar a las chambas se ha dicho por aquello de las colas.

BUFÓN. Hombre, por lo visto el tal Marlon Ochoa cree que todavía está su amo Mel Zelaya en el poder -y el títere de Johel Zelaya en el MP- y allí sigue con sus bufonadas y casi que implorando juicio político de rodillas.

POZO. “Nerón”, como dicen, está viendo la tempestad y no se arrodilla. No aprende ni con la marimbeada de 19 por ciento que le dieron a su Moncha y, por lo visto, tampoco aprenderá con el juicio político. Pues, entonces, habrá que mandarlo al Pozo, tal vez allí escarmienta y le enseñan a respetar.

TABLITA. Otro que no tocará tablita esta semana es MM, a quien culpan por la muerte de Miriam Barahona, entre otra docena de clavos.

IHT. Avisa Andrés, desde el IHT, que en este feriado aumentó el número de visitantes extranjeros a Honduras, aunque también se dispararon las víctimas por accidentes y ahogamientos.

REVERTIR. No será tan fácil revertir el número de catrachos que pintan llantas hacia los dominios de Bukele, y todo porque, en los cuatro años de la refundición nunca movieron un dedo en apoyo al turismo interno, “pior” para evitar que la “people” se la diera para El Salvador.

NUNCA. Si hasta la presunta ministra de Turismo dijo un día que sus sobrinos solo para El Salvador agarraban y ella, como si nada, porque nunca le cayó el veinte de cuál era su trabajo.