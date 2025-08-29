Se equivocó Gerardo con el signo... es más no menos el millón de pobres

POBRES. Avisa Anabel que, efectivamente, hay un millón de pobres, pero no con el signo menos, sino, con el signo más. Parece que Gerardito Torres los contó con la misma calculadora con la que contaron el medio millón de la marcha de las iglesias.

HUMO. Allí les manda a decir Nasralla que todavía están a tiempo de pintar llantas, de hacerse humo, de pedir asilo en la Dominicana o donde sea, porque, que se los llevan, se los llevan.

MAMO. Avisa Ninoska que el brazo derecho del “Esponda que responda” está con un pie en el mamo por marimbear a su wife. Será.

DIVORCIO. En círculos refundidores se habla de un divorcio -no político, sino, de pareja- en las altas esferas, el cual dejará solterita a una diputada rojo-blanco-rojo y a un ministro roji-negro.

AUDIOS. En esos chats rebotan los audios de ministros, jefes y diputados, amenazando a empleados públicos, que cuidadito con faltar a la marcha de mañana en SPS.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LUNES. A aquellos que no asomen el cacho, les advierten, que el lunes solo lleguen a traer su sobre. Qué ganas de engañarse solos.

KORIUN. A ver qué tal le va a la Ramona, ahora que la “people” de Koriun ha anunciado que llegará a “saludar” a los refundidores, y a exigirles que les devuelvan su pisto.

CITAS. Ya vieron, en el Seguro están dando citas hasta para el 2026, es decir, en el siguiente gobierno. Pero, la prima de la Sesal y jefa de la interventora, jura y perjura por su prima que “vamos bien”.

ONU. Honduras denunciada, por enésima vez, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, allá en Ginebra, esta vez por el ilegal y abusivo estado de excepción.

COALICIÓN. Solo que la denuncia ante el Consejo de la ONU la hizo Blanca Izaguirre, la ombudswoman, porque, qué creen, allá anda la sociedad civil de la mentada “Coalición contra la Impunidad” y la mayoría están alineados con Libre.

ORDEN. La bulla es que los alineados tuvieron misa y se le pusieron a la orden a la hija de la Ramona, la cipota que viene saliendo de la “U” y ya es embajadora permanente de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos.

EPU. Se trata de la pre-sesión del EPU, Examen Periódico Universal, y resulta que derechos como el de libertad de prensa y libertad de expresión ni siquiera se tocaron. ¿Y la mentada sociedad civil? Very well, thank you.

OÍDO. Ojo y oído al reglamento de vuelos de aeronaves, aterrizajes y embarcaciones, avisa Pavel Espinal, porque parece que lleva dedicatoria a los “gringos” y a Palmerola.