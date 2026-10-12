¡Se acabó el feriadón, hombre! A volver a la realidad con los combustibles y el costo de la vida por las nubes

VOLVER. Pues, hombre, Hilario, se acabó la pachanga y a volver a la realidad se ha dicho con los aumentos a los combustibles y el alto costo de la vida. ¡Ahhh! y a pagar las tarjetas de crédito por los gastos del feriadón.

SUEÑOS. Lo “pior” es que los ayatolas, lejos de rendirse, andan envalentonados ahora que también controlan el estrecho de Bab el-Mandeb gracias a sus aliados hutíes, lo que significa que los carburantes no bajarán ni en sueños.

PUTIN. A Trump, como ya siente la marimbeada de estanco en las elecciones de medio término, no le ha quedado de otra que levantarle las sanciones a Putin y dar luz verde a las exportaciones de diésel ruso.

AGENDA. Los diputados regresan hoy a sesiones -incluidos los guanacos- y en agenda tienen lo del presupuesto de 2027 y las llevadas y traídas reformas electorales.

DANLÍ. Esta semana, pasado mañana, también habrá Congreso Movil en Danlí, para discutir la crisis en la producción agrícola que ha dejado la sequía, sobre todo en el corredor seco.

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TURISMO. Le han volado duro y parejo al ministro de Turismo, por toda esa “people” que se la dio para los dominios de Bukele, y por la falta de promoción de las zonas turísticas catrachas.

CUENTOS. A otros que les han volado candela es a Nasralla y a su amigo Godofredo Fajardo, por guanacos, y luego salir lavándose las manos con el cuento de que aquí hay mejores playas que allá.

TOMMY. Mientras Nasralla y compañía se la dieron para bukelandia, a rendirle pleitesía al turquito guanaco, el Tommy se quedó en estos arrabales y jugando fútbol en las canchas de Nacaome.

NY. Juan Diego se la dio para NY, pero no a pasar la morazánica, sino, a darle los últimos empujoncitos a un préstamo que tiene pendiente la AMDC, para varios proyectos. Había conseguido uno en Suramérica, pero Hércules y Sansón nunca le dieron el aval del Estado.

BUSCA. Será cierto que Johanna amenaza con lanzarse en busca de la guayaba por la estrella solitaria. CAEN. Bueno, dijeron que después del feriadón le empezarían a caer -por fin- a los refundidores que hicieron micos y pericos con las arcas públicas y que, con su acostumbrado cinismo, allí salen hablando como si fueran la Madre Teresa de Calcuta.

UMAPS. Ahora que ya rebalsó Los Laurales, a ver si la UMAPS sopla a levantar la cortina inflable, y a pasarle agua a la Concepción. La cosa es no desperdiciar ni una gota de lo que caiga en lo que queda de octubre.