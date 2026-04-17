Saludes dejó el Ochoa, el que no estaba desaparecido sino reflexionando

PITOS. Que levante la mano quien crea que el Rebombo hubiera dejado entrar a las bancadas de oposición con pitos y pancartas. De paso, que el acusado hablara hasta por los codos, y dijera lo que le viniera en gana.

ROPA. Pregúntenle a Maribel Ya, a Suyapa Figueroa, a Claudia, hasta la ropa interior les registraban esos bárbaros de seguridad del Rebombo.

SULTÁN. Bueno, pero así es esto que llaman democracia, los anarquistas hacen lo que quieren, pero hay que tratarlos con delicadeza, no importa que el tal Mario Morazán haya llegado con ínfulas de sultán, envalentonado y hasta faltándole el respeto al Tommy.

LLORAR. Todo sea para no darle argumentos cuando vaya a la CIDH a llorar como Magdalena por la reventada. Nada que ver este caso con el de los magistrados aquellos del 12-12-12.

OVEJAS. Estos de Libre son como las ovejas negras que hay en toda familia que, incluso después de muertos, no dejan de jorobar a sus pobres deudos.

2029. Por eso la “people” los pulverizó en las urnas y más de ocho de cada 10 hondureños los mandaron al carajo y, seguro, lo volverá a hacer en 2029 si no cambian de discurso y de líderes.

MEL. Hasta Mel Zelaya ha tenido el cinismo de salir pidiendo a gritos que no sean bárbaros y que, por Dios santo ¡respeten la Constitución! Jueeeeeee...

GORRA. Reaparece “gorra juca” frente a Casa Presidencial, en protesta por los despidos y en apoyo a su correligionario del Colegio Médico, Samuel Santos, excandidato a diputado de Libre en Cortés.

MÉXICO. La bulla es que el tal Marlon Ochoa se peló la tusa para México desde el 26 de marzo, es decir, antes de Semana Santa, pero hasta hoy pusieron al bueno de Marcos Ramiro a anunciarlo.

QUEJAS. Hay quejas de cachurecos de cepa que los funcionarios cercanos de Tito Asfura, los que están en Palacio, no le están ayudando en lo absoluto, ni para defenderlo ni para asesorarlo.

NADA. También malestar con Mireya, que no está haciendo nada por la diáspora, ni por aprovechar la mano extendida de Trump. ¡Ahhh! y que sólo está nombrando viejitos.

PARACAS. Ya vieron, entre 20 y 25 millones mensuales pagaba el Esponda en Cortés a parientes paracas de diputados de Libre, entre ellos Cazaña, Sherly y Barrios. La Sherly tenía hasta a su mamá.

28. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que Rebeca por fin devolvió 28 de las Prados blindadas. Pero ahora le sacaron a bailar un contrato de limpieza que le habría dado a un pariente.