Roosevelt y sus amos de Libre continúan manejando los hilos en los recintos de la diosa Temis

HILOS. Quién mira a Roosevelt, y a sus amos de Libre, a seis meses de haber dejado el poder, continúan manejando los hilos en los recintos de la diosa Temis. ¿Qué tal en los tiempos de Rebeca?

CAMBIO. La pelirroja denunció que no les tiraron ni de aquellos que dijimos con el cambio de fecha de la audiencia y que llegaron a la Corte adivinando si habría o no habría. Bueno, si ni a la fiscal le notificaron el asunto, lamenta. Qué tal?

PRESIONES. Aja y, el CPH denuncia “presiones e injerencias desde las más altas esferas del Poder Judicial”, para que el proceso contra el general “revolucionario” no siga y lo manden a engavetar.

AMENAZAS. El CPH también ha alertado sobre amenazas contra el juez que lleva el caso y pide protección a su integridad física y a su trabajo.

CLAVO. El clavo se lo echan a Mario Díaz, magistrado refundidor, pero él jura por Sonia Marlina que neles pasteles y que le dé sarampión a Rebeca si está mintiendo, dice.

SELECTIVA. Sonia Marlina jura por su esposo Quique Flores que alguien está haciendo justicia selectiva en la Corte, con el caso de JOH, y unos chuscos le contestaron en redes que, la que las usa, las imagina.

ASUMIR. La resignada manda a decir que JOH debe asumir las responsabilidades por su ilegal reelección presidencial y que el partido, como tal, no tuvo vela en ese entierro.

MISA. El “papi” tuvo misa con Abelardo en su toma de posesión, en Cali, y hablaron de cooperación bilateral y de fortalecer los vínculos entre ambas naciones cafetaleras.

ENTEREZA. Alejandro Sevilla, abogado de JOH, le pide a Dago Aspra que “tenga la entereza” de aceptar que se equivocó con su denuncia de amenazas por parte del ex a sus procuradores. Hasta ayer, el power de la PGR no había reaparecido para ratificar o retractarse de su denuncia. Y la bulla es que ya vio los vídeos.

NEFASTO. Angie Colindres, la otra abogada del ex, dice que sería nefasto para el Poder Judicial si le cambian la medida de defenderse en libertad, como parte de la audiencia programada para el próximo miércoles.

POLLO. Saludes le manda el Pollo Contreras desde la gran manzana, en NY, donde recibirá el premio al mejor alcalde de la región. Que trague gordo, dice, el del brócoli.

CNBS. La CNBS ya tiene un pie en Banadesa y la bulla es que le caerán con todo ante tantas denuncias de irregularidades. La bulla es que la mora supera el 50 por ciento de la cartera crediticia. Qué tal.