Revive la USB aquella que los libres sacaron del CNE para clonar actas

HUNDIR. La pasarela de testigos ha terminado de hundir al tal Nerón y a Mario Morazán, así es que, si de por sí ya estaban fritos, que mejor manden a recoger sus calaches.

AZUFRE. Indignante ese testimonio del papá de Miriam Barahona sobre las humillaciones y ultrajes que sufrió la pobre por parte del orate de Libre. “Aquí huele a azufre y a m...”, decía el salvaje de Mario Morazán cuando se topaba con ella. ¿Y las feministas?

BAÚL. La tuvieron que sacar de Honduras por puntos ciegos hacia Guatemala, escondida en el baúl de un carro y, al otro lado, la tuvieron que revivir porque llegó casi muerta.

LÍNEA. Todo este viacrucis de la ahora difunta debido a la alerta migratoria, y las amenazas de requerimiento fiscal con orden de captura de Johel Zelaya, por línea de su “comandante”.

USB. Los testigos revivieron el USB aquel que Alan Alvarenga, brazo derecho de Nerón y esposo de Angélica, candidata a resignada de la Moncha, sacó del CNE para la clonación de actas y montar el fraude.

BOICOT. También sacaron vídeos y audios del boicot al escrutinio especial en el CLE, por parte de los representantes de Aldana y de Iroshka, y de cuando paraban el conteo a patadas y sillazos y declaraban en cero las actas donde ganaban el “papi” y Juan Diego.

180. Wagner y compañía se volaron 180 nombramientos que hizo Rebeca en los últimos días de Libre, incluido el del cuñado de Flores Lanza, el de la asociación de jueces por la democracia zelayista.

NUEVE. La asociación Defensores de Honduras pide que también le caigan a los nueve de la comisión permanente espuria del Redondo, pero ya salieron los leguleyos y los “derechos humanos”, a defenderlos.

PASEAR. Hasta en el respetado científico hondureño, Sir Salvador Moncada, se vino a pasear Libre. Los chuscos en esas redes citan su caso como ejemplo de que “todo lo que toca Libre lo destruye y lo hace m...”

9,000. Qué necesidad tiene el renombrado científico que lo embarren en el nombramiento de una funcionaria chilena, en la embajada de Honduras en Pekín, ganando nada menos que 9,000 dólares.

ACLARA. El Sir aclara que no la nombró él, sino, que se la mandaron desde aquí, o sea, el farsante de Quique Reina. A lo mejor es su pariente o se la endosó el familión.

CIERRE. “Caso cerrado”, manda a decir el juez Kevin Castel Polo, sobre el juicio de JOH. “El caso contra Juan Orlando Hernández es desestimado por ser improcedente. Así se ordena”, avisa Kevin.