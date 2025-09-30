¿Quién se reventó a Cálix? Dicen que el mismo que metió a Ana Paola

ONU. Pucha, como dice aquel, ¿vieron el discurso de Bin-bucito en la ONU? Cualquiera creería que estaba hablando de Noruega, Dinamarca, Suecia, menos de estas honduras.

GÉNERO. Por si no lo sabían, en estos cuatro años Xiomara ya acabó con la pobreza y la desigualdad y, lo más espectacular, la violencia de género ya es historia. Sepa Judas quién se habrá inventado que Honduras es primer lugar en América en crímenes de mujeres.

GOLPE. Por lo demás, lo mismito de Xiomara de todos los años: El golpe de Estado, la narcodictadura, los 12 años siete meses, la oligarquía, las diez familias, en fin...

DUERME. Hasta la comitiva catracha que andaba con el canciller casi se duerme, y quería salir barajustada ante tantas mentiras, comenzando por la embajadora.

VALOR. Solo que esta vez no tuvieron valor de defender al narco venezolano. El del mandado solo dijo que condenaban la agresión a su soberanía. Pero, ni así se salvarán de la hoguera.

VOLAR. Hombre, si mandaron a volar a JC y los trillizos hasta salieron a dar explicaciones en conferencia de prensa, por qué no han hecho lo mismo con el caso de “Pandilla” Sunseri.

RONCA. Otra prueba más de que Libre hace lo que le ronca la santa gana en el CNE, pero, de nuevo, de nada sirve denunciar, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver.

TARDE. Bueno, pero Nerón y Ana Paola, ya se sabe. ¿Y Cossette por qué no sale a dar explicaciones? Los lamentos van a ser el 30 de noviembre, pero, ya será demasiado tarde.

AYUDAS. Ya vieron, la poderosa “reina del norte” desvió 28 millones del pisto de las ayudas para su campaña. Pero, espérense que el uferco y Johelito se den cuenta, ya van a ver.PICO. Por eso dicen que gallina que come huevos, aunque le quemen y le amarren el pico. El CPH denuncia, por enésima vez, a la marioneta uniformada de las Fuerzas Armadas por volver a atacar periodistas desde su diario digital.

LEY. “Traidor a la patria”, dice Roosevelt, y quién más traidor que él, traidor a Honduras, traidor a su uniforme, traidor al legado del general Morazán, traidor a la Constitución, traidor a la Ley Constitutiva de la institución que dice representar. Traidor al pueblo.

MORAZÁNICOS. A partir de hoy más desolada la capital ante la salida de los morazánicos. Ojalá, dicen unos chuscos en esas redes, y se quedaran allá donde andan, porque, qué lindo conducir así en la ciudad.