Que solo para insultar y humillar es bueno el Marlon, dicen en esas redes

LUZ. No iba tan mal en su defensa, hasta que lo agarraron Kilvito y Luz Ernestina, y lo arrinconaron contra las cuerdas. Pero, cuando estaba a punto de caer por nocaut técnico, se fue la luz.

ERICK. No será, dijeron unos chuscos, que el tal Erick todavía tiene gente en la ENEE y ordenó el corte chaleco. La campana lo salvó.

BEN. Lo que nadie avisó es que la audiencia del tal Mario Morazán sería un largometraje. A lo mejor los inquisidores vieron Ben Hur o los Diez Mandamientos en Semana Santa. Hasta Mario Pérez mandó a decir: “tiempo, juez”.

BOCA. Por eso dicen que, por su boca, muere el pez. El propio MM le contó en Kilvito en el receso que la medalla que portaba en su saco se la impuso Xiomara por su lucha contra el “golpe”.

DULCE. Aja y, como KB no es tapadera de nadie, en el interrogatorio se lo sacó en cara y, qué creen, MM se descontroló y no hallaba dónde poner el dulce.

LIBRE. Increíble, llega a defenderse del juicio político y, llega con consignas y el uniforme de Libre. ¡Habrase visto!

SILLA. En esas redes le han volado al mentado Marlon Ochoa por dejar su silla vacía, y lo acusan de cobarde, que solo era hombre cuando insultaba y humillaba a las consejeras.

JUICIOS. Allí andan los analistas refundidores -y sus cajas de resonancia- que para qué juicios políticos, que luego vendrán demandas y que hay cosas más importantes como los combustibles.

COLA. Honduras está como está, en la cola de la cola en lo bueno y a la cabeza en todo lo malo, justamente por dejar hacer y dejar pasar, porque malos hondureños -de todos los partidos y desde hace 50 años- han apañado la impunidad y, aunque dicen que justicia tardía no es justicia, algún día se tenía que actuar.

PENAL. La rectora manda a decir que después del juicio político, debe venir la acción penal, la cual le tocará al nuevo FG. ¿Estáis oyendo, Pablo Emilio?

VOLVIÓ. Pucha, MM no respeta ni a los muertos, en el juicio volvió a decir que Miriam Barahona “no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer su cargo”. Psiquiatra y médico internista el man.

500. Juan Diego entregó más de 500 tanques Rotoplas, para el almacenamiento del vital líquido en el Distrito Central, como parte del programa “Agua para Nuestras Escuelas”. También reafirmó que la represa San José va viento en popa.

MATEO. Lo otro que va viento en popa es la pavimentación de Mateo-Las Tapias, luego de la firma del acuerdo entre Anibal y los pobladores.