Que no le de tantas largas al asunto le dicen al general retirado

ROOSEVELT. Pues, hombre, Hilario, la campana salvó al tal Roosevelt de la audiencia de hoy. La bulla es que anda con corré que te alcanzo. La pelirroja ya tenía listos sus drones y su escudo de defensa antiaérea.

PAPI. Saludes les manda el “papi” desde Colombia, donde hoy participará en la toma de posesión de Abelardo, junto al rey Felipe VI y otros dignatarios.

URIBE. Hoy por fin se acaba la pesadilla de Petro, pero, asómbrate, chico, como decía Tres Patines, ahora son uña y carne con Uribe -el expresidente ultraderechista- y están hechos un nudo contra Abelardo.

CERO. Gracias a esa alianza macabra, Uribe ahora controla el senado y ya ordenó cero persecuciones contra su ahora amigo, “el presidente Petro”, dijo.

BANADESA. Bueno, como dice el refrán aquel, “cuando el río suena, piedras trae”. Ya días circulan en esas redes denuncias sobre cosas raras que estarían pasando en Banadesa. Ahora se habla hasta de financiamiento a un equipo de fútbol.

COIMAS. Las malas lenguas también hablan de un alto funcionario de Banadesa -que ya estuvo en otros gobiernos- que anda pidiendo coimas a nombre de terceros, incluidos altos dirigentes del PL.

TRIPLICÓ. En Danlí también se ha denunciado que la oficina local de Banadesa ya triplicó su planilla y el clavo se lo echan al exjefe de bancada liberal.

AUDIO. Bueno, como dicen que dato mata relato, JOH sacó a bailar el audio de su participación en la audiencia, para dejar claro que jamás de los jamases amenazó a los muchachos de Dago Aspra.

ODIO. También denunció una campaña de odio y de desinformación en su contra, desatada, se supone, por Libre, pero Maribel Espinoza da a entender que le está lloviendo sobre mojado por todo el escándalo que armó a su regreso y que debió volver calladito, calladito, porque así se ve más bonito. Será.

TIGO. En un claro mensaje de su apoyo a la inversión privada, el “papi” dijo presente en la celebración de los 30 años de operaciones de Tigo Honduras, e invitó a sus ejecutivos a seguir confiando en el país.

PODER. Santiago Benedit, CEO de Tigo, demostró su poder de convocatoria y El Trapiche estuvo a reventar. Llegó toda la crema y la nata de la capital. 8,500 millones de verdecitos invertidos por Tigo en sus tres décadas.

JUICIO. Ya vieron, allí salió un orate demócrata por Maryland, pidiéndole explicaciones a Honduras por la destitución -vía juicio político- de sus camaradas de Libre. ¡Habrase visto!