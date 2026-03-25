Que mejor renuncien les aconsejan al Marlon Ochoa y Mario Morazán

LOMO. Hombre, si ya con esa revolcada que le dieron a Johel Zelaya en el Congreso, Rebeca y Mario Morazán no se apuran a renunciar, es que tienen cuero de cusuco. Que alisten el lomo. A JZ se la ofrecieron y la rechazó. Más le hubiera valido aceptarla.

NIXON. Hasta Richard Nixon mejor renunció, allá en el imperio, cuando le aplicaron el juicio político y sabía que el tamal de Watergate era indefendible. Solo que él no era tan experto en el arte del cinismo como los refundidores.

QUEJA. Por boca del propio Mel Zelaya se supo que Rebeca le puso la queja de que la están presionando para que renuncie, esperanzada, quizá, en que su líder supremo la salve del patíbulo. Por qué mejor no se mira en el espejo de Johel.

FRITO. Más frito no puede estar Johel Zelaya, luego que la fiscal de Delitos contra la Vida destapó en las audiencias en el Congreso que JZ suspendió de su cargo a la fiscal contra del Crimen Organizado de La Ceiba, Claudia Aguilar, cuando quiso presentar requerimiento fiscal contra Adán Fúnez por el asesinato de Juan López.

HILOS. ¿Quién movió los hilos en Libre para que el MP no le tocara a Adán Fúnez, su pupilo de toda la vida en Tocoa, Colón?

RATAS. El papá de Miriam Barahona ha conmocionado con sus declaraciones, y manda a decir que luchará hasta el día de su muerte, “para que estas ratas de Libre no vuelvan al poder”.

CEVICHE. “Ellos la mataron, la sangre de mi hija la hicieron ceviche el fiscalillo de Johel Zelaya y Mario Morazán”, dijo el señor.

CARO. Al Partido Liberal le va a costar caro este tema del juicio político, asegura Johel Zelaya. ¿Más caro que el daño que su jefe Mel Zelaya le hizo en 2009? ¿Más caro que por culpa de su amo el pobre PL ya lleva 17 años en la cruel y vil llanura?

NUNCA. Qué divertido, Johel Zelaya juró ante la santa inquisición de “torquemario” que nunca recibió “línea” de Libre, peor “órdenes” de Mel o de tía Ramona. ¡Dios guarde que eso hubiera pasado!

GATO. En su defensa como gato panza arriba, JZ dijo que Roosevelt, el activista uniformado de Libre, tenía “derecho de petición” y por eso se le antojó pedirle al CNE las actas y participar en la contada de votos. Ja...je...ji...jo...ju...

PELITO. Estos bárbaros estuvieron a un pelito de descarrilar el proceso electoral, pisotearon la Constitución cuanto les vino en gana, politizaron las Fuerzas Armadas, jugaron enchute con el remedo de democracia que todavía queda y, ahora es la lloreta.