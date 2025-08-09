Que Honduras es libre de ser amigo de Venezuela, restriega la Rixi

CHAYO. Pucha, como dice aquel, a la Ramona todavía ni remotamente le imponen la banda y ya se cree la Chayo jeteando periodistas y amenazando a mundo y a reimundo.

TROCHA. Molesta por una preguntita que le hizo un periodista, la Moncha respondió, con su tono soberbio, prepotente y altanero: “Ustedes imponen una matriz mediática a trocha y mocha... su pregunta lleva vileza”. Qué tal en la guayaba.

CARBÓN. Por cierto, como copia al carbón del guión de la dictadura Ortega-Murillo, allí están amenazando a los pastores que promueven la caminata del 16 de este mes, como lo ha denunciado Mario Banegas, una de las víctimas.

AMENAZAS. La bulla es que también ha habido amenazas contra el propio presidente de la Confraternidad Evangélica, José Gerardo Irías, no digamos contra el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, a quien amenazan con despojar de su nacionalidad.

AMIGA. A oídos de Marco Rubio y compañía, la candidata de Libre y mandamás en el gobierno de Xiomara, avisa que Honduras es un país “libre, soberano e independiente” y por eso es alera de Venezuela, porque Venezuela ha sido “una mano amiga”. Jueeeee...

ESTATUA. Hombre, ya solo falta que pidan que les erijan una estatua en la avenida Los Próceres, por destrabar lo que ellos mismos trabaron con la renuncia de Ana Paola.

PIE. Ajá, y ahora es que Ana Paola, en sus cuentas, es una “heroína” y, qué creen, ya no se va. El plan les ha salido -al menos hasta ahora- al pie de la letra.

LUZ. Temblequera en los dominios de la Sheinbaum, luego del destape de The New York Time sobre la orden ejecutiva de Trump, dándole luz verde al Pentágono para caerle a los carteles de la droga por tierra, mar y aire.

SALIR. No tarda en salir la Sheinbaum defendiendo a los carteles con la casaca de la soberanía por aquí, la soberanía por allá, y que no sé qué.

PRECIO. Y, adivinen dónde más hay temblequera, “pior” ahora que también aumentaron -de 15 a 25 millones- el precio por la cabeza del caballo de Diosdado.

TACO. La onda expansiva de la orden ejecutiva de Trump también se ha hecho sentir en los aleros del Cartel de los Soles en otras latitudes, como Honduras, donde, inclusive, se han dado el taco de mandar allá a su jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa.

OBJETIVO. El propio Marco Rubio avisa que Maduro se ha convertido en un “objetivo militar” del imperio, lo que significa que lo cazarán dónde sea y cuándo sea. Fumen, refundidores.