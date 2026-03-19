Que exponga a diputados que no quieren juicio político le dicen a Tommy

NOMBRES. Julio Larios reta al Tommy a que denuncie ante el pueblo, con nombre y apellido, los diputados (as) que no quieren apoyar el juicio político, para que la “people” los conozca y no vuelva a votar por ellos.

FIRMAS. Avisa Isaías Barahona, del movimiento Defensores de Honduras, que hoy inician la recolección de firmas en los bajos del Congreso para el juicio político. Tal vez así los diputados agarran de aquellos que dijimos.

RESTAR. El PN tiene 49 diputados, más 41 del PL, hacen 90, y el juicio político requiere 86 votos. Pero, a los 90 hay que restarle el de Iroshka, quedan 89; el de Umaña, quedan 88; el de Yuri, quedan 87, y los dos de los hermanos Lara, quedan 85. Faltaría uno.

87. Allí sólo que consigan los votos del Godo y de Cárlenton -de la “desgracia cristiana” y del Pinu- y así alcanzarían los 87 diputados.

AGOSTO. La otra cosa es que hay diputados del ala de los calixtos y de los yanistas que ya andan en la rebusca, queriendo hacer su “agosto” en marzo con aquello que decía el profe Pineda Ponce.

ACONSEJAN. En esas redes le aconsejan a Alia que no le conteste ni caiga en el juego de Iroshka, porque no es liberal, sino, aliada de Libre, y lo único que busca es dañar al partido. Será.

LLANTAS. Hombre, es válido que los empleados y exempleados del PNRP protesten por la falta de pago, pero, que sigan con eso de quemar llantas y tomas de bulevares... Hay otras maneras de exigir derechos. Con estos calores y el tráfico infernal, hasta un infarto le puede dar a un cliente.

DEUDA. Pucha, como dice aquel, en los pocos archivos hallados en los dominios de la “vaca intelectual”, Leonel Núñez y compañía se toparon con una factura de 1.7 millones por una “transmisión” de 57 segundos, además de una deuda de 243 millones por publicidad.

PADRINO. Vaya, jodido, la Delcy se voló al padrino de Roosevelt y del sobrino refundidor, y la bulla en Caracas es que apenas es el principio del remezón de lo que queda del chavismo-madurismo.

PELITO. Las vueltas que da la política, el chavismo está a punto de pasar a la historia en Venezuela y, en Cuba, la tiranía de 67 años está a un pelito de patear el balde.

PASO. Aja, pero los orates de Libre ni así se convencen y allí siguen con sus discursos trogloditas, mientras la IA y las plataformas tecnológicas abren paso hacia un nuevo mundo, que ni los científicos se atreven a pronosticar y en el que las ideologías van quedando en las catacumbas.