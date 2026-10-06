Que disfruten la Semana Morazánica: el aviso para los refundidores

SORPRESA. Hombre, al final Bolsonaro dio la gran sorpresa en las tierras de la samba, y no solo estuvo a punto de comerse la guayaba en primera vuelta -con el 50 por ciento- sino que su partido también ha arrasado con el Congreso.

HECHO. La mayoría de las encuestas daban por un hecho de que Lula se la llevaba, pero, así es la política, como la canción de Pedro Navaja: “La vida te da sorpresas...sorpresas te da la vida”.

FRAUDE. Vale que están en Brasil, no en Honduras, porque si no, esta es hora de que allí estarían gritando “fraude”, “ladrones”, “me robaron”.

RESULTADO. Así son las cosas en la política, no hay nada escrito, una declaración de un personaje influyente, una opinión desafortunada de un candidato ganador sobre un tema controversial, una decisión equivocada sobre la estrategia, no determinar a su comisión de campaña -tenerla pintada- o montarle una paralela, puede darle vuelta a un resultado en el tiempo extra, como en el fútbol.

CÁBALAS. A propósito de fútbol, anoche estaban otra vez los hondureños masoquistas, con calculadora en mano, sacando la raíz cuadrada y haciendo cábalas sobre el futuro de la selección. Qué raro. “I can´t believe it”.

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VIAJES. Un hecho positivo es que los consejeros del CNE no fueron a Brasil y enviaron a una delegación de técnicos en materia electoral. Vale la pena destacar eso, porque, como aquí los altos funcionarios hasta se matan por esos viajes.

CHACHAS. Aviso: Le mandan a decir a los refundidores, incluidos varios diputados (as), que disfruten lo que queda de la Semana Morazánica, porque no tardan en caerles con chachas y grilletes. ¡Ya era tiempo!

CÍNICOS. Algunos diputados de Libre manejaron cerca de 20 y hasta 30 millones en tiempos del Redondo, pero, quien los oye, creería que está hablando la Madre Teresa de Calcuta o Martin Luther King. Cínicos.

CINCO. Reynaldo manda a decir que ya van cinco restaurantes cerrados por insalubres. Se acuerdan una vez que sacaron las ollas, donde preparaban el chop suey y el arroz, llenas de cucarachas, jates y moscas. Guácala.

ALDANA. Por allí reapareció Aldana, en carne y hueso, en campaña por la guayaba de los refundidores y la bulla es que el otro año va con todo.

RIXI. Bueno, pero la bulla es que la consigna en Libre es “Rixi sí, otra no”, por considerar que es la auténtica y genuina refundidora y, de chascada, tiene la confianza y la bendición del clan Zelaya Castro.