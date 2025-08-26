Que alguien explique la tal “justicia socialista” que rige a Libre

SUR. Jesús Romero, exdirector de Inteligencia del Comando Sur, dijo en Hoy Mismo que Maduro le mandó a Xiomara una avioneta cargada de cocaína el día de su toma de posesión, como “regalo”, y que la aeronave cayó en Olancho.

PUENTE. Temprano, Pamela, la fiscal imperial, reafirmó que Honduras sigue siendo un “puente aéreo” para el tráfico de drogas desde Venezuela.

MAYO. Ajá, pero Xiomara allí sigue con su discurso de la tal “narcodictadura”, y la bulla es que en la capital federal tienen fichados a varios de su gobierno como los “Mayo” Zambada de la región.

CHALANA. Que ni crean, avisa Fernando Cerimedo, politólogo argentino, que el Maduro se irá solo y menciona nombres de los que se irán en la chalana con él, incluida una conocida familia catracha.

BRAVA. Lamenta el cardenal que algunos se quieran quedar en el poder “a toda costa”. En buen castellano, a la brava, sin apoyo popular, violando la ley, en fin...

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

JUEZA. ¿Ya vieron a la jueza de la diosa Temis que anda en abierta campaña con la Ramona? Por lo menos no se esconde y no es solapada, como su jefa, y acompaña a su candidata hasta en sus mítines.

PACTOS. Será cierto que JLM será el nuevo power del Tribunal Disciplinario del PL. La bulla es que el man ya tiene lista la guillotina, decidido a volarle la cabeza de tajo a todo el que se ha portado mal, empezando por los que pactaron con Mel.

ISIS. Allá en Copán columbraron a la Isis, encabezando la campaña de la Ramona, repartiendo “ayudas sociales”, propaganda política y flanqueada por guaruras. ¿“Justicia socialista”?

MAMO. Pero, a los albañiles del “complot” contra Mel Zelaya no les amagaron ni Johel ni Rebeca, y allí siguen en el mamo. Con la misma vara midieron a las humildes doñitas de los bordos, en SPS, a quienes les echaron el muerto por el planillazo del IHSS.

PINU. Saludes les dejó Memo Valle a la resignada bailarina y a Nelson en lo que queda del Pinu, y mejor ha regresado al PL, de donde nunca debió haber salido.

CRISIS. A la fiscal imperial se ha sumado el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y avisa que “Honduras enfrenta una crisis democrática bajo la presidencia de Xiomara Castro”.

ALARMAS. El informe del Comité dispara las alarmas y advierte que la pobre Honduras se encamina hacia la “vía autoritaria adoptada por Venezuela y Nicaragua, lo que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional”. ¡Vaya, jodido!