Politiqueando e insultando a los gringos, cómo esperaban renovar el TPS

TPS. Hombre, alguien, en su sano juicio, habrá creído que el imperio iba a renovar el TPS, si Honduras no tiene ni embajador en Washington, EER se la pasó politiqueando e insultando a los gringos cuando estuvo de canciller, y los vicecancilleres no llegan ni a remedo. ¿Y el tal Hugo Llorens?

GRACIAS. En esas redes le llueven los “saludos” a Xiomara por la cancelación del TPS y le dan las gracias por ir a los foros internacionales a defender a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y olvidarse de la pobre Honduras.

LIMBO. Ajá, y mientras Trump cancela el TPS y deja en el limbo a más de 50 mil compatriotas y sus familias, lo que hace Libre es mandar a los vagos de sus colectivos a tomarse el CNE para boicotear el TREP. Pobre, pueblo, pobre...

PAPI. Solo el “papi” estuvo de los pesos pesados en la conferencia del presunto “frente opositor”, los demás, o se las tiran de socados o creen que Libre está jugando con lo de robarse las elecciones.

ASALTO. Lo que está a la vista, no necesita anteojos. A los que todavía dudaban que Libre se quiere peinar las elecciones, si ya con ese asalto de ayer al CNE todavía no se convencen, hombre, que mejor los entierren parados.

HOJA. Solo que la afición debe tener bien claro que no es Nerón ni el Redondo ni Johel Zelaya, si no, el “comandante”, porque, como dice Beatriz, en Libre no se mueve una hoja si él no lo ordena.

CNE. El orate de Marlon Ochoa solo hace mandados y, si mañana Mel Zelaya le ordena que le zampe fuego al CNE, como ya lo hizo una vez con la embajada imperial, lo hará.

MIAMI. Lo mismito harán el Judas Iscariote del Congreso, el remedo de fiscal general, Roosevelt Hernández, la consuegra de la Corte, en fin, así es que, o la oposición se amarra los pantalones o que mejor vayan consiguiendo apartamento en Miami.

CALLES. Ya es hora, además, que salgan a las calles, porque si creen que con tuits o con entrevistas van a parar el megafraude de Libre, que se olviden.

RUBIO. Es bueno que Nasralla anuncie que informarán de todo a Marco Rubio, pero también ya es hora que denuncien -con nombre y apellido- a los traidores que están aliados con Mel Zelaya en su segundo intento por acabar con la democracia y perpetuarse en el poder.

F-01. Averigüen, mandan a decir, porqué las secretarías de Estado cargaron los F-01 directamente a Banadesa y no pasaron por el BCH, como manda la Ley. Adivinen quién le dio la orden a la Tesorería. ¿Estáis oyendo, Johelito?