Tras juego de tiktokers, "La More" deja consejo para mejorar taquillas en Honduras

Luego del partido de tiktokers de Honduras y El Salvador en territorio salvadoreño, "La More" dejó un consejo en redes sociales para mejorar las taquillas en el fútbol de Honduras. Su mensaje fue compartido por muchas personas y mencionaron que tenía razón.
Los tiktokers de Honduras y El Salvado disputaron un encuentro en Santa Tecla, El Salvador, donde los salvadoreños resultaron ganadores por marcador de 3-2.
El juego fue visto por 300 mil personas solo en YouTube y casi 100 mil personas en Facebook. Al estadio Las Delicias ingresaron unas 10 mil personas a ver el juego.
Ante ello, en redes hubo muchos comentarios por las pobres taquillas en los juegos de Liga Nacional de Honduras y toda la audiencia que hubo con el encuentro de los tiktokers.
Fue en su cuenta de Facebook que "La More" dejó el consejo para los directivos de Liga Nacional y enfatizó en el valor de los boletos que muchas veces es alto.
"Los jugadores profesionales de la Liga Nacional no saben tener interacción con su público. No se toman una foto con un aficionado, termina el partido no saludan no hablan con la gente y por encima esas entradas fuera del alcance de la población", indicó y dando un consejo sobre el precio de los boletos.
El creador de contenido dijo que los clubes prefieren 500 aficionados pagando 200 cada uno, lo que deja 100,000 lempiras de ganancia; en lugar de ingresar 20,000 aficionados pagando 50 lempiras y dejando un ingreso total de L1,000,000. "No es lo mismo 20,000 celulares a 500 celulares grabando fotos y videos del evento y que el mismo aficionado lo está compartiendo en sus redes sociales en tiempo real dando mayor visibilidad al evento", adujo.
La More añadió: "En el contexto de negocios, ganar dinero en volumen se refiere a una estrategia donde se prioriza la venta de grandes cantidades de productos o servicios con un margen de ganancia por unidad más bajo, pero con el objetivo de compensar esa menor ganancia con un alto volumen de ventas. Una excelente manera de incentivar a los aficionados a asistir a los estadios".
Ahora, los tiktokers de Honduras y El Salvador jugarán el partido de vuelta en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, cotejo pactado para el viernes 22 de agosto.
El Morazán será sede del partido y se espera una buena afluencia de personas. En El Salvador los boletos apenas costaron 2 y 3 dólares.