Pide ayuda a gurú político para salvarse de multa y lo mandan con la cola entre los pies

GURÚ. Su esposo, el excandidato, imploró una reunión con un gran gurú del PL, para pedirle que hiciera uso de sus extraordinarias influencias en los tinglados del poder, y le ayudara a que le quiten la multita de los 73 millones.

COLA. Solo que el encuentro le salió guaya y el gran gurú lo mandó con la cola entre los pies. Le dijo que él no tenía ningún poder y que, aunque lo tuviera, no podía hacer lo que le pedía, porque eso sería corrupción y “usted es anticorrupción”.

CARA. Bueno, le dijo el excandidato, entonces ayúdeme, hable con los cachurecos, con “papi”, con Zambrano, con JOH. “Y cómo me pide que hable con ellos y les pida un favor para usted, si usted lo menos que les ha dicho es narcos, ladrones, corruptos, vendidos”, en fin. “Con qué cara quiere que los llame”.

PLACA. La bulla es que la parejita anda desesperada por los requerimientos fiscales que se anuncian en Las Lomas y, como no pueden justificar los 73 millones, ahora no les queda de otra que echarse al bolsillo a Yani pidiendo que lo condecoren con la más alta presea que otorga el Estado de Honduras, la Gran Cruz Placa de Oro.

EFECTIVO. Y esto que todavía no han sacado a bailar el informe sobre todo el billete que el excandidato y compañía recibieron en efectivo, sobre todo de empresarios de SPS y, el que no crea, que le pregunte a RC.

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KARMA. Por eso bien dicen que la ley del karma es implacable. A cuántos, incluidos periodistas, han denigrado, enlodado su imagen y atacado sin piedad arropados en su falsa coraza de honestidad.

UPL. Hoy la tortilla se da vuelta y se les revierten los ataques e insultos a esos periodistas a quienes han llamado “mercenarios” y “delincuentes” tan solo por informar lo que la institucionalidad del Estado, por conducto de la UPL, ha confirmado: La corrupción en el manejo de los fondos de campaña.

CHURRO. El CPH ha tenido que ir hasta Washington a denunciar el descarado retardo de justicia en el caso del orate de Roosevelt Hernández. Y esto que la acusación en su contra es por un caso churro. Qué tal cuando el MP le presente requerimiento por traición a la Patria y por complicidad en el golpe electoral.

JUICIO. Ya vieron cómo son las cosas en los países serios, el presidente de Paraguay mejor renunció antes de que le aplicaran el juicio político y, por mucho menos que las atrocidades que cometieron aquí Mel, en 2009, y Xiomara en 2025, y nadie en el mundo dice nada. ¿Y la tal OEA?