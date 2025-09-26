Pareciera que ya inician la puja por la silla en el CN en el PL, ¿será?

UFERCO. “I am sorry”, manda a decir el Uferco, pero el informe del TSC no es prueba para meter al mamo a la “reina de occidente” y compañía, así es que, se bailaron.

POLLO. Le tronó la convocatoria del Pollo Contreras, antenoche, en el Central Park “jampedrano”. La plaza estuvo a reventar con “people” de la línea para abajo.

MORGAN. Ajá, y esto que no lo acompañó Nasralla, tal y como el mismo Pollo lo había anunciado, que contaría con el respaldo del candidato de su partido. Sepa Judas qué estará pasando y que lo averigüe Morgan.

LLEGÓ. El que sí llegó a echarle la segunda, ante la embestida de Libre, fue Jorge Cálix y le voló candela duro y parejo al fiscal de juguete.

PAMPAS. Divertido el video sobre la llamada de Power Chicken a JC, ofreciéndole la primera diputación por las pampas olanchanas, ante la renuncia de SG.

HORAS. Y esto que Nasralla apenas unas horas antes había dicho que no debe ser inscrito como candidato nadie que haya participado en las primarias del 9-M, y que haya perdido.

LEY. Tanto SN como Iroshka mandan a decir que hay que ver lo que dice la Ley, pero luego, el candidato dijo que “en Honduras siempre se acomoda la Ley”. Será.

FUEGO. Cualquier mal pensado creería que se ha abierto el fuego entre el presidente del Central Ejecutivo, haciendo dupla con Cálix, y el candidato del partido, y pareciera que desde ya inician la puja por la presidencia del próximo Congreso. ¿Quién ganará el pulso?

REBELAR. Pareciera que Nasralla está ahora entre la espada y la pared, porque, si inscriben a Cálix, significará que no manda y, si no lo inscriben, los calixtos se le podrían rebelar. Y el Pollo.

PAPI. “No insulto, no hablo, nunca digo una malcriadeza contra nadie, no me sale hablar mal de nadie, ni enfrente ni en privado, y por eso creen que tengo arreglos con alguien”, manda a decir el “papi”.

OJOS. El “papi” dice que, con insultar a alguien, no resolverá ningún problema y se lo puede decir a cualquiera viéndolo a los ojos y sepa que no está mintiendo.

FOTOS. Ya vieron esas fotos del juez Vallecillo, cuando era el niño consentido de Libre y aparecen a su lado R y MD, amas y señoras de los recintos de la diosa Temis. ¿Por qué cayó en desgracia? Ummmm...

POMPEYO. Ha fallecido Pompeyo “Popo” Bonilla, exdiputado y exministro de Seguridad de Pepe Lobo. Le tocó manejar la SS cuando Honduras alcanzó su pico más alto en homicidios, 86.5 por cada 100 mil habitantes. QEPD.