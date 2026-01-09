Para trabajar lo eligieron no para alfombras rojas, dice “Tito” Asfura

CONDENA. Repudio y condena total a ese acto criminal de ayer en el Congreso, que por poquito le cuesta la vida a Gladis Aurora, y la culpa recae en el payaso del Redondo, que desde muy temprano incitó a la violencia a los antisociales de Libre.

XIOMARA. Hombre, pero hay que decir las cosas por su nombre, si hay una culpable de todo ese desmadre de ayer -y de todo el proceso electoral- es Xiomara. Ella ha dejado hacer y dejado pasar a Mel Zelaya y al Redondo y nunca puso orden.

RONCÓ. Después del susto ¡Jesús María! Desde temprano la oposición pidió la protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas y asomaron el cacho hasta que les roncó la santa gana.

TOMMY. El “papi” le confirmó a la muchachada de “jampedro” que el Tommy es el hombre para el Congreso, así es que, ya están sabidos, no hay más tren que el que pita.

TOMA. El “papi” también ha confirmado que su toma de posesión no será en el estadio, sino, en el Congreso, y será un acto sencillo, sin ningún protocolo ni invitados, para ponerse a trabajar, que es para lo que lo eligieron, no para que ande en alfombras rojas.

TERMINARÁ. Bueno, como el “papi” no es enfermo ni tiene la mente podrida y retorcida, como los refundidores, avisa que terminará los ocho hospitales.

TICINCO. Los liberales por fin se pusieron de acuerdo y cancelaron las ticinco convocatorias que había, y lanzaron una sola para el próximo lunes, si es que hoy o mañana no aparece Salvita o la Chayo convocando para otro día.

MARLON. La bulla es que Marlon Lara es el hombre de la mayoría de los diputados liberales, y hasta el mismo Salvita -como le batearon a la Chayo- se ha sumado a apoyarlo.

TJE. La bulla es que en el TJE batearon a Jorge Aldana y ya no hay más que hacer, al menos que su comandante le ordene a Rebeca y a Marlina que metan la cuchara.

ORO. Pero ni así le quiere entregar a Juan Diego y los tales colectivos madrugaron a tomarse las oficinas administrativas. Como la “bequita” mensual les sale por la alcaldía, se les va la gallinita de los huevos de oro.

BURLA. Mientras los autoconvocados se fajaban en el Congreso contra los golpistas de Mel Zelaya, la tal Iroshka se burlaba de ellos desde un gimnasio y les dedicaba la canción aquella de Julio Iglesias: “Me va...me...va...me...va”...

JOROBAR. O sea, Iroshka le mandó a decir a los opositores que la sesión le valía v...“me vale v...me vale v...me vale v...”. La Chayo hizo perder a Salvita y no se cansa de jorobar.