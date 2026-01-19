‘Papi’ refuerza lazos internacionales mientras el Congreso se enreda en pugnas

PAPI. Ya vieron, el “papi”, en apenas una semana ha logrado restablecer las relaciones que Xiomara y su “socialismo” destartalaron con Washington e Israel. Qué bien.

APOYO. El “papi” tuvo reuniones en Jerusalén nada menos que con Netanyahu, su canciller y el presidente, y consiguió apoyo para Honduras en agricultura, seguridad, tecnología y turismo. Así se pegan botones. Igualito a XC.

FUMATA. Todos los caminos indican que hoy tampoco saldrá humo blanco en la fumata del Cohep, y que “no habemus” acuerdo entre azulejos y colorados, para la guayaba del Congreso.

CIRCO. El asunto es que los dueños del circo no están en esas comisiones y, a la hora de los tiros, serán ellos los que decidirán mañana lo que pasará en la sesión del miércoles.

VOTO. Lo ideal, claro está, sería una planilla por consenso entre cachurecos y liberales, pero eso está como en los cuernos de la luna. Por lo visto, al final cada bancada presentará su propia planilla y saldrán del maíz picado pasado mañana, con el voto por voto.

OCHO. Blindado el centro de la capital, con más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas, para garantizar la elección e instalación del nuevo Congreso y, claro está, la toma de posesión del presidente electo de mañana en ocho.

LLAVES. Allá el pingüino del Congreso si insiste en no entregar las llaves y en atrincherarse en su búnker. Del pelo lo van a ir a sacar el próximo sábado.

VALERIO. Qué bien por Honduras, el general Valerio, en tan poco tiempo ha logrado rescatar la seriedad, confianza y credibilidad de la “people” en sus Fuerzas Armadas y, por si las moscas y quedaba alguna duda, reafirma su plena lealdad a la Constitución y a la Bandera Nacional. Igualito al activista aquel.

LLUVIA. Avisa la Sala Constitucional que después de Semana Santa, a “más tardar”, fallará la lluvia de recursos contra el “decreto” del Redondo.

TJE. La bulla entre los mismos refundidores es que Aldana anda ofreciendo el sol, la luna y las estrellas para darle vuelta de calcetín a las resoluciones del TJE.

ONU. Mientras la UE y, no digamos, Francia, se partieron el pecho en defensa del proceso electoral y de las dos consejeras, el activista de la Moncha y presunto representante de la ONU en Tegucigalpa ha seguido apoyando el “decreto” del Redondo.

DANTÓN. “Era Francia, la libre, la heroica, que, en sus sueños de siglos dormida, despertaba iracunda a la vida, al reclamo viril de Dantón”.