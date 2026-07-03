“Papi” está como la canción de aquella novela: Dos países, un camino

LUZ. Hombre, mientras los diputados regresan de sus “merecidísimas” vacaciones, Memo y compañía deberían alistar los alicates y empezar a cortarle la luz a todo aquel que no paga, caiga quien caiga. No importa si son empresarios, dirigentes del PN o diputados.

LEY. La ENEE perfectamente puede iniciar hoy mismo esos operativos sin necesidad de la nueva ley. Que predique con el ejemplo y deje en tinieblas a todos los deudores, empezando por el gobierno.

AGOSTO. El líder supremo del Movimiento Liberal Nacionalista, Molina, jura de rodillas que no es cierto que haya diputados colorados buscando hacer su agosto en julio a costillas de la pobre ENEE, como asegura Marvin. Y que le dé sarampión a Sergio Castellanos si está mintiendo, dice.

CAMPAÑA. Está perra la campaña de los chinitos pekineses, por un lado, para que Mireya se mantenga firme con ellos y, de los taiwaneses, por otro, para que los manden al carajo y se vuelvan a matrimoniar con ellos. A ver, dijo el cieguito.

CHAMBA. Dicho y hecho, Mercedes Saravia llegó al CCG y a otras instituciones con todo un gallinero, y les pidió a los ministros que dejen de cacaraquear y llorar, y les den chamba a los nacionalistas.

OVACIÓN. “Fuera, mapaches... traidores”, “salta tapias”, “come cuando hay”, “roba gallinas”, fue la “ovación” que los activistas cachurecos les gritaron a los funcionarios de la racha.

MARCO. Misiva del “papi” a Marco Rubio pidiendo clemencia por los tepesianos. A ver si se oye en la capital federal. Ya días hubieran ido a cabildear, in situ, con los allegados a Mar-a-Lago.

TPS. Aprovechar, además, el apoyo que congresistas como María Elvira Salazar le dieron en la campaña a Tito Asfura. Ellas y ellos pueden influir en Trump y en Marco Rubio para una eventual decisión sobre el TPS.

REFRIS. Avisa Juan Diego que, en los operativos de limpieza de cunetas y tragantes, han encontrado hasta refris, estufas, sofás y, no digamos, llantas. Serán chanchos los capitalinos. “I can’t believe it”.

ALTO. Preguntan unos chuscos, si no es mucha la preguntadera, quién es ese alto exfuncionario refundidor que ahora es alta poporoila de un banco y antes los pasaba insultando.

LATINOS. Por ese comportamiento de los mexicanos en materia de fútbol es que los latinos están mal vistos en todas partes. Hasta muertos y linchados hubo ya en las celebraciones, y se han ensañado con periodistas y aficionados de otros países. Lástima.