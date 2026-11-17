MISA. Será cierto que lo de Bukele va en serio y que esta semana viene uno de sus enviados a una misa con un precandidato a la guayaba catracho. Ummmm...

RIXI. “Mandadero será usted”, tal por cual, hijo de tantas, le manda a decir la Rixi al “comandante libreta”, luego que el susodicho le dijera mandadera de Mel Zelaya. ¡Vaya, jodido!

CAMBIO. Para que vean que la cosa está que arde entre los refundidores que siguen de fieles devotos del familión, y los que ya se cansaron de la dinastía, y abogan por un cambio de timonel.

OÍDO. Avisa Gladys Aurora que perdió totalmente la audición de un oído por culpa del bombazo y, hasta el sol de hoy, nada se ha hecho contra los autores materiales e intelectuales.

HIJOS. El líder supremo del mentado Cartel del Diablo continúa actuando a sus anchas, y enviando audios, en los que amenaza con matar policías y a los hijos de quienes les den información de su banda.

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PETRO. En Colombia había un criminal muy parecido a este personaje, también mandaba audios y amenazaba a medio mundo, incluso a policías y al mismo Gustavo Petro.

ABELARDO. Entonces llegó Abelardo, que los tiene bien puestos, como el tigre del sur catracho y, a la semana de haber asumido presentó el cadáver del susodicho en conferencia de prensa. Cómo es posible que aquí no le puedan dar de baja a ese personaje.

TRABAJO. Ya vieron, viene trabajo obligatorio para reos de mínima y medina peligrosidad, confirma TZM. Se ganarán su comida y, de paso, ayudarán a uniformar a los niños.

BOLOS. Un centro de certificación, totalmente independiente, propone el criminólogo José Alfredo Ponce para la depuración permanente de chepos, jueces y fiscales. La Didadpol, dice, solo se dedica a sancionar a policías bolos y faltistas.

MORA. Que la mora quirúrgica ha bajado un ocho por ciento, jura y perjura el viceministro encargado. Qué bien. Lo único que la realidad en los hospitales y en el IHSS contrasta con sus números.

CITAS. Vayan a los hospitales, en carne y hueso, disfrazados, y verán decenas de rostros desencajados porque ni siquiera hay citas para una cirugía. La pobre gente no tiene de otra que conseguir prestado para ir a un hospital privado o sentarse a esperar la muerte.

NADA. Por enésima vez ha tenido que actuar la justicia gringa. Hasta una telenovela se podría escribir con los estragos de los refundidores en esos consulados, pero, como aquí nadie hace nada, no vale la pena hablar de eso.