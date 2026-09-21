Ojalá ese TPM al 6% sea para bajar la inflación y la canasta básica

TPM. Será buena o será mala esa subida de la TPM al 6 por ciento. Robertico Lagos jura que es para reducir el circulante, mediante la contracción de préstamos y, con ello, bajar la inflación y la canasta básica. A ver, dijo el cieguito.

GACETA. Le mandan a preguntar al “papi” por qué todavía no ha sancionado ni publicado en La Gaceta la ley que le da vuelta de calcetín a la ENEE.

CNDS. El Tigre del Sur les manda a decir a los criminales que se alisten, porque van con todo tras ellos. El CNDS declaró terroristas a tres grupos criminales -sus nombres se mantienen en reserva- y le darán vuelta de calcetín al INP.

UPL. “Unidad de Política Limpia” y “Unidad de Política Sucia” le ha clavado Nasralla a la UPL. Hasta en eso es igualito a sus aliados refundidores, que insultan, denigran y calumnian a cualquiera que les dice la verdad.

CABALLO. Preguntan, si no es mucha la preguntadera, por qué le quitaron la seguridad a los ilustres de la UPL justo cuando iban a presentar el informe sobre el manejo turbio de los fondos de campaña del Caballo de Troya de Libre en el PL.

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AUDIO. ¿Ya oyeron ese audio de un creador de contenido ligado a Libre, en el que salen a bailar cheques, nombres y pagos en dólares a una presunta red de tiktokeros contratados por Carmen Haydee y Gerardito Torres para “tirarle maceta...” al gobierno del “papi”?

85. El audio habla de que Carmen Haydee ha contratado a 85 creadores de contenido, a quienes les pagan en dólares para que “tiren p...”, y el autor dice que lo llamó Xiomara Castro -con quien mantiene buena comunicación- para preguntarle si Carmen les está pagando o no.

LIMPIEZA. Al menos cinco mil barrenderos de la AMDC, en el Día Mundial de la Limpieza y encabezados por Juan Diego, sacando basura de todos lados. Pero más tardan en limpiar que la gente puerca en volver a ensuciar.

ALERTA. La triste realidad de la capital: apenas la semana pasada, cruzando los dedos por las lluvias y, cuando por fin llega el agua, alerta amarilla por las inundaciones.

ONU. Nada informan desde Palacio sobre la comparecencia del “papi” en la ONU y si ha tenido o tendrá encuentros bilaterales con otros mandatarios. Qué cuesta redactar un boletincito de tres párrafos.

GATES. A su salida del país por el Villeda Morales, TA hizo uso del moderno, ágil y seguro control migratorio conocido como e-Gates, el nuevo avance tecnológico en los aeropuertos de Honduras.