No hubo pisto, hubo voto en contra a la reforma, denuncia la Talbott

78. Ahora que 78 diputados patriotas le dieron el sí a la urgente y necesaria reforma energética, la pelota pasa a la cancha de TA, para que, por conducto de la Secretaría de Energía, la CREE y la ENEE, agarre al toro por los cuernos, acelere los cambios y no pase lo de 2014, cuando, por cálculos políticos, se hicieron los locos.

FIRMES. Por lo menos los diputados liberales nasrallistas le cumplieron a su líder y se mantuvieron firmes apoyando el boicot de Libre a la reforma de la ENEE.

ZARA. La Talbott reafirma que hubo diputados que pidieron pisto y, como no les salió ni la chula, votaron en contra. “No fue, dice, por defender nada, fue porque no se cedió ante la extorsión”. Hubo una diputada, dice Julia, que pidió hasta “bonos mensuales de Zara”.

LUZ. Ya vieron, le cortaron la luz al Colegio de Abogados, por moroso. Lo mismito debe hacer la ENEE con quien sea que no pague, sean maquilas, políticos cachurecos, empresarios, supermercados, moles, en fin...

RIFAN. Por cierto, en esas redes rifan un pasaje a Roatán, con todo incluido, a quién adivine quién puercas es el nuevo presidente de los abogados.

CUMPLE. Bueno, dicen unos chuscos en esas redes, ahora que ya le dieron libertad definitiva a JOH, a ver si cumple su palabra de “recuperar el tiempo perdido” y se dedica a su familia, como lo había prometido, y deja de actuar como candidato.

CALLAR. Hombre, una cosa es la campaña perversa que los refundidores tienen en esas redes en contra de TA por el rollo de Cirimedo en Bolivia y otra, muy distinta, que aparezca su jefe de bancada en el CN haciendo el ridículo con una moción sobre el escándalo. El Tommy lo tuvo que callar.

ASESORES. Cuántos asesores políticos extranjeros han pasado por aquí -en las diferentes campañas- y qué puercas tiene que ver un candidato con los desmadres que hagan o no hagan en sus vidas privadas.

MORAL. Pero, como los descerebrados de Libre no conocen la moral, la ética y el respeto a la persona humana, aprovechan lo que sea para llevar agua a su molino.

KINCHO. A Quintín le está yendo bien con los elotes Kincho, allá en Cholu y, aunque ya no es alcalde, continúa su labor social en los barrios. Por ahora regala leche y le construye una casita a un pobre.

TV. Ni señales de un sofisticado equipo de TV que estaba asignado al despacho presidencial. Se habla de cámaras, equipos de edición, micrófonos, luces, pantallas, en fin. ¿Nueva productora de TV? Ummmm...