No hay prisa para llenar sillas electorales y consejeras dicen, chao

SALUDES. Pues, hombre, Hilario, parece que hoy sí, Cossette y Ana Paola estarán en sus aposentos del CNE hasta el 30 de este mes y saludes les dejan.

JAMÓN. La una va soplando para la península ibérica, a la tierra del jamón jabugo y el queso de cabra y, la otra, a la capital federal, a los dominios del hombre del bucle.

SILLAS. A ver quiénes quedan en las vacancias y, si el Tommy aprovechará para cubrir las sillas vacías en el CNE y TJE, dos en el primero y cuatro en el segundo. A ver, dijo el cieguito.

NELES. La jodida es que no hay consenso y, como no hay prisa porque las elecciones son hasta 2029, todo indica que neles pasteles. Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no, aunque podría ser todo lo contrario. Ja...je...ji...jo...ju...

CACAO. Adivinen a quiénes columbraron ayer en la ciudad de los zorzales, pidiéndole cacao a YR y compañía, después de todos los insultos y barbaridades que han hablado de los ilustres.

SALMÓN. Se descarta que el Pollo Contreras los haya invitado a su casa, a cenar con salmón a la plancha y ensalada mediterránea con aceite de oliva, como lo hacía antes, cuando se lo tenían dormido y los creía gente seria.

CLIENTE. ¡Qué bonito! Primero le dicen al cliente ladrón, narcotraficante, asesino, come cuando hay, saltatapias, robagallinas y, luego, rogando que los reciban para pedir cacao. En lo que vinieron a quedar.

MP. Avisa Power Chicken que el PL no le dará la espalda a SN, ahora que le cayó el MP, pero aclara que “tiene que presentar las liquidaciones”. ¡Vaya, jodido!

PAPABLE. “Ellos son los únicos incorruptibles en Honduras, ellos no son narcos, ellos no son delincuentes, ellos no son corruptos, ellos son manos limpias, es más, yo creo que Salvador debería de participar como papable en el Vaticano”, dice el Pollo.

PARÁSITO. Tiene su valor el descerebrado y degenerado de Gerardo Torres de hablar de otros periodistas. Parásito del Estado que, en el Gobierno de Xiomara, le dio la vuelta al mundo por lo menos tres veces y, encima, tenía a todas sus mujeres en el servicio exterior.

CCIC. Le tronó el almuerzo ofrecido por la CCIC a los periodistas por la celebración de su día. Karin Qubain, presidente, se dejó venir desde la capital industrial para estar presente en carne y hueso.

USAN. Para más el turquito se acordó de la muchachada, contrario a otros que sólo usan a los periodistas de escalera y, cuando les conviene, luego los insultan y hasta agreden.