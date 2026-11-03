¡No están jugando!, dicen, y montan movilización de 567 reos a Támara

FUERA. Por eso dicen que, a todo pavo, le llega su navidad, el secre privado avisa que los refundidores es pa...fuera que van y que del 31 de diciembre no pasan.

SOBRES. El llamado de Luis Castro va dirigido a los ministros de la racha, para que se pongan vivos y alisten los sobres blancos para la “people” de Libre que sigue en el gobierno, por considerar que ya les dieron tiempo suficiente.

CAMA. La bulla en el mismo PN es que un diputado azulejo por FM es quien está detrás de la campaña, para hacerle la cama al director del Infop, y que ya se anda frotando las manos con el nombramiento de uno de sus pupilos. Será posible. I can´t believe it.

567. El Tommy advierte que no están jugando y, como una muestra más, destaca el megaoperativo de ayer para el traslado de 567 privados de libertad de La Tolva a Támara, incluidos varios “terroristas” que serán confinados en celdas de máxima seguridad.

JUECES. Con tal y los jueces no empiecen a dejar libres a los pandilleros a los tres días, porque “no hay pruebas”, aunque tengan tatuado la insignia de su grupo criminal hasta en los ojos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

CASA. Adivinen a qué ex de la selección, que fue candidato a diputado en las pasadas elecciones y no salió, estuvieron a punto de embargarle la casa, porque no quería pagar la multa que le clavó la UPL por no haber rendido cuentas del billete de la campaña.

UPL. Lo mismito, dicen, le pasará a cualquier candidato a alcalde, a diputado y a la presidencia que haya sido multado por la UPL por no haber rendido cuentas. Avisan que, si no pagan, les embargarán bienes, cuentas bancarias y lo que sea, según la multita. ¿Estáis oyendo...?

TORO. Reaparece el Toro Colorado en una entrevista televisiva, y manda a decir que ya tiene listo su maquinón y sus cuernos, porque ya ha sido confirmado como el candidato de Nasralla a la alcaldía “jampedrana”.

JUEZ. Bueno, si no les ponen de juez natural a Rebeca o a Sonia Marlina, se conforman con MD, mandan a decir los ex de la permanente espuria del Redondo.

CARTAS. Hombre, hasta que al fin les dieron las cartas de libertad a los “Lee Harvey Oswald” que el desquiciado de Johel Zelaya mandó al mamo, porque querían “matar a Mel Zelaya”. ¡Habrase visto!

POBRES. El tal Johel nunca presentó ni siquiera un cortaúñas como prueba del “magnicidio”, documentos, vídeos o audios sobre el “complot” y, aun así, los pobres ancianos albañiles pasaron varios meses en Támara. ¡Bárbaros!