No era ofensa, era que no les regaban maíz con el fondo departamental

PRÁCTICAS. Quedó claro: a los diputados libreta no les ofendía el cuestionado fondo departamental, sino que no les regaran maíz. Ahora que tienen el poder, justifican el despilfarro con el cuento de que ellos “solo gestionan”.

FONDOS. El último embarrado es Jari Dixon. Publicó, muy orgulloso, un video con la portada de ELHERALDO, donde se le señala por mover L5.8 millones a través de una ONG fundada en 2023 por políticos. La ironía es que cuando era fiscal, se indignaba con los casos de corrupción... ¡hasta huelga montó en el MP!

CANDIDATO. Jari insiste en que lo atacan porque es “el único diputado que rinde cuentas”. ¿Las pruebas? Un par de selfies entregando cheques y supervisando proyectos. Pero, ¿y los informes? ¿Los contratos? ¿Las liquidaciones?.

ARTILLERÍA. Las “gloriosas” sacaron su artillería en sus medios de comunicación diciendo que EL HERALDO miente, luego de revelar que le dieron de baja al pobre general Ramiro Muñoz y que están negociando la llegada de los nuevos mandamases.

MIEDO. Roosevelt dijo que no tiene miedo a la encerrona y que mañana sale tempranito a San Antonio, Texas, Estados Unidos, para reunirse con el general Philip J. Ryan, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, será que le colabora y le cuenta ¿qué fue lo que hablaron con Vladimir Padrino cuando fue en Venezuela?.

MENSAJE. Hablando de Venezuela y del Madurito, ¿qué habrá querido decir el presidente de las tierras del Tío Sam con el “Ya verán”, cuando se le consultó sobre el despliegue de buques y la recompensa por la cabeza del dictador venezolano?.

PARADOS. Carlentón, el vicealcalde de la capirucha, quien también se las tira de cantante como el gordito, cayó parado, y ahora apareció en el Pinu, como candidato a diputado, después de haber quedado fuera el PSH, mientras otros se quedaron silbando en la loma.

SELECCIÓN. Ese saco de sal que se le ha pegado a la selección del Redondo con el bombo, sus asistentes y su “amorcito” no dejan que la “H” vea una, a ver hoy con los “camaradas” de Nicaragua, quien come más pinol en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

DESFILES. Las palillonas, pomponeras, y activistas de los colectivos de Libre se están alistando para salir a desfilar el 15 de septiembre. La bulla es que van a llenar a Estadio desde madrugada para no se les vayan a meter los “infiltrados” y les griten... “fuera familión” y el famoso “También se van”.