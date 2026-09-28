Ni con el macanazo de lluvias suben los niveles de la represa Concepción

SOLO. Preocupado Juan Diego, porque las lluvias no le han hecho ni cosquillas a la represa Concepción, y solo Los Laureles ha subido un poco. Aja, y la “people” botando el agua.

BIBLIA. Qué cosas, el exdiputado Glen Salomon, creador del Día de la Biblia en 1987 en el Congreso de Montoya, falleció ayer en Islas de la Bahía, justo el día de la celebración religiosa que propuso hace ya 39 años.

CLAVO. La bulla es que, en una institución estatal que dio mucho de qué hablar en las elecciones de 2025, no tarda en reventar un clavo de puente Bailey en contra de su titular -con nombre presidencial- por presuntos abusos en perjuicio de unas menores estudiantes que realizan la práctica profesional en sus dominios.

IRÁN. Enésimo ultimátum de Trump a Irán, mientras los combustibles terminan de asfixiar a estos pobres países y, al mismo imperio, al extremo que los republicanos tienen la marimbeada como en el banco en las elecciones de noviembre.

GUERRA. Solo vean ese leñazo de hoy a los combustibles y, aunque el gobierno ha aumentado el subsidio, la “people” ya no aguanta el bolsillo. Lo “pior” es que ni señales de que esa guerra termine.

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DIÉSEL. Aja y, para terminar de rematar, Xiomara y el tal Erick solo generaron energía térmica, con plantas de diésel a 43 centavos el kilovatio.

ENEE. Pero, la empresaria refundidora que trae el diésel -próxima candidata de Libre- pregunta que cuándo puercas piensan arreglar ese desmadre que dejaron ellos en la ENEE y otras hierbas.

PÍO. Lamenta Luis Alonso Maldonado, excomandante del Ejército, que Bukele le ha robado a Honduras al general Morazán.

CAMBIÓ. Aquí los próceres pasaron a “mejor vida” desde que le dieron volantín a los Sábados Cívicos y Libre les dio el tiro de gracia cuando los cambió por Chávez, Fidel y Correa. Bukele hace lo correcto para sus intereses. Donde no hacemos lo correcto es aquí.

ESTAFA. Qué ganas de seguir perdiendo el tiempo con ese remedo de “selección”. Si eso es una estafa igual a Koriun o a las clínicas Nueva Med. Desde que Rueda la dejó fuera del mundial United 2026 hubieran cerrado ese proyecto y apoyar a otros deportes.

NUBES. Pues, hombre, Hilario, se inició el bombardeo de nubes, sobre todo en el corredor seco, aunque los productores dicen que los cultivos ya se perdieron.INE. El del INE jura por “Geño” que la canasta básica en la zona urbana es de 5,500 lempiras por persona y 2800 en la rural.