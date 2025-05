Nasralla entra por la puerta grande, mientras JC casi sale por la de atrás

TÍTERE. Pucha, como dice aquel, el CNE todavía no ha ni convocado a elecciones y Mel Zelaya ya arrancó con la operación tun-tun, haciendo uso de su fiscal títere para vengarse y perseguir a sus opositores.

MUNDO. Hasta Mundo Orellana, que fue fiscal general, dice que “el MP y la Policía saben que deben tener la orden judicial por escrito para allanar una casa”, y advierte que ahora “todos los hogares del país están amenazados”.

TURNO. Hoy le ha tocado el turno a Romeo, mañana será cualquier otro opositor político, de sociedad civil, autoridad electoral, la Iglesia, en fin.

BERTOLT. A ver si despiertan y les cae el veinte a aquellos que siguen jugando a “aliados” de Libre o esperan a que se cumpla, una vez más, el famoso poema de Bertolt Brecht que tanto le gusta a Pepe: primero se llevaron al sindicalista, pero a mí no me importó porque yo no era, luego al otro, y al otro, y al otro; ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde.

ABORTAN. Allá, en Colombia, el Senado le acaba de abortar la consulta a Petro, quien, aunque fue guerrillero, aceptó la decisión, pese a que apenas perdió por dos a tres votos.

SIGUE. Aquí, el Congreso, la Corte, el MP, el TSE, en fin, le abortaron la tal consulta a Mel Zelaya, pero aún así siguió con su adefesio y, 16 años después, sigue jodiendo por el tal “golpe”. Pregunten en Colombia qué pasaría si Pedro continuara con su consulta después de la desaprobación del Senado.

FUEGO. Ungido Nasralla como el candidato oficial y en su discurso mandó a decir que el Partido Liberal no estaba muerto, andaba de parranda... “Venimos a encender el fuego liberal que nunca se ha extinguido”, dijo.

RETIRA. La bulla es que JC casi se retira antenoche de la convención, tras ser bloqueado para presidir el evento, y lo tuvieron que convencer para que no se la diera.

MENOS. En el otro lado, los convencionales azulejos le dieron luz verde al “papi” para que impulse una gran coalición y sacar al familión y su narcopartido del poder, y lo mismo pasó en la convención liberal. Eso sí: menos con Libre.

2030. El Pollo Contreras ya es oficialmente presidente del PL y aprovechó su discurso para lanzarse, porque dijo que ya está listo para el 2030. Será.

CNA. El régimen zelayista le canceló la personería jurídica a Adalid Irías solo porque pasa dando los precios de la canasta básica. ¿Y qué culpa tiene el otro de que cada día está más por las nubes? Que se alisten el CNA y la ASJ.