Militarizado hasta los dientes el CNE y nadie sabe como por qué o para qué..

EUROPA. Nasralla va soplando para las Europas a reunirse con altas trameyas del Partido Popular de España y de Italia.

EVO. Reaparece Evo Morales, el pedófilo, felicitando a la “compañera Xiomara” por su cumpleaños y por haber “rescatado” la dignidad de Honduras.

CUMBRE. Ya vieron, la RD avisa que Cuba, Venezuela y Nicaragua, no están invitadas a la Cumbre de las Américas. Qué bien. Ya es tiempo de desenmascarar a esos gobiernos de narcos, asesinos y corruptos.

CHACHAS. Avisa el Pollo Contreras que el próximo martes se entregará al MP, y le pide al uferco y al presunto fiscal general, que lo esperen con las chachas y lo manden a “Támara City”. De todas maneras, dice, “necesito vacaciones”.

MISA. La bulla es que hoy habrá misa de cuerpo presente entre el candidato liberal, el Pollo, Maribel Ya y otras hierbas, para ver si hay una salida política para JC.

SUBASTA. Hace cuánto se le viene diciendo a la Ramona -que es la mandamás en el gabinete económico- que le diera vuelta de calcetín a la subasta de divisas. Pero no.

MES. Tuvieron que venir a darles la orden los enigmáticos y esotéricos del FMI. Para conseguir 20, 30 o 100 mil dólares -se quejan los importadores- hay que estar un mes perdiendo el tiempo en las tales subastas.

CNE. Hombre, cómo es posible que militares y policías se tomen el CNE, por presuntas “alarmas” de bombas, y ni los mismos concejales se dan cuenta.

ACOSO. Es un descaro del tal Roosevelt y de Tavo Sánchez, ambos activistas recalcitrantes de Libre, su acoso al órgano electoral. ¿Y Ana Paola?

GRITO. Hasta ahora solo Cossette ha puesto el grito al cielo, ante tanto acoso, tal vez así reacciona la presunta presidenta del CNE.

SOÑAR. El problema, dicen, es que quien llama a chafarotes y chepos es Nerón y, por supuesto, ni soñar que Ana Paola se le oponga. Pobre, pueblo, pobre...

DUPLA. Se repite la historia del 2-1 de 2021, cuando la Ramona jugaba enchute con Ana Paola, con la gran diferencia que en ese entonces era para sacar a JOH y hoy la dupla es para que siga el familión.

ENTRADAS. Ajá, y sabían que chafas y chepos -ellos solo reciben órdenes- se apuestan en las entradas del CNE y del centro logístico, en el Infop, y les preguntan a los empleados que de “qué partido son” y solo dejan pasar a los de Libre.

DELE. No hallan qué inventar, solo porque Xiomara estuvo ayer de cumpleaños, unos bárbaros en esas redes estaban dele que dele que “por fin cumplió”.