Mel, la Moncha y Xiomara se hubieran peinado las elecciones si Trump no los pone en su sitio

NADIE. Comentan las malas lenguas de un funcionario palaciego que le ha estado mintiendo a su jefe, el “papi”, sobre reuniones con cierto sector y nadie lo ha podido ver ni por FaceTime.

COLCHÓN. Hoy baja lo que había subido el precio del gas doméstico, pero, pregunten qué productos y servicios bajarán al valor que estaban antes del aumento. Por eso la importancia de un colchón petrolero para amortiguar los vaivenes que generan las guerras y otros demonios.

TRANCAS. Al final 53 saltaron las trancas de las pruebas psicométricas y toxicológicas de la comisión chocoya y reúnen todos los requisitos para llenar las vacantes en el CNE y TJE.

LISTA. Hay buenos candidatos, avisa Eder Mejía, y la lista de 18 sería ampliada para que sea el pleno quien escoja a los seis: cuatro para el TJE y dos al CNE.

PADRINOS. En otras palabras, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Los padrinos mágicos andan moviendo cielo, mar y tierra para meter a sus ahijados (as).

SOLO. Hasta ahora, solo la Guandique, de la “desgracia cristiana”, ha sido apadrinada de manera pública, no así otras y otros con una reconocida trayectoria.

BAILAR. Le tronó en el Cementerio General por el Día de las Madrecitas con música, coronaciones, plegarias, operativos de limpieza, en fin. Varias viejitas hasta sacaron a bailar a Juan Diego.

HECHO. Hombre, eso que ha hecho el Tommy el fin de semana lo debió hacer el “papi” desde ya días: ir al imperio a agradecerle a los que no permitieron que Libre se robara las elecciones o diera un “golpe” en el último Consejo de Ministros de Xiomara.

SITIO. Por más que aquí las iglesias, algunos medios -contados con los dedos de una mano-, un sector de la sociedad civil y de analistas pusieron el pecho, aun así, Mel, la Moncha y Xiomara se hubieran peinado las elecciones si Trump y el Comando Sur no los ponen en su sitio.

PUEBLO. El Tommy tuvo misa con María Elvira Salazar y otros congresistas para agradecerles su apoyo en nombre del pueblo hondureño.

STARLINK. Lo que faltaba, la “mexicanización” del crimen en Honduras con el cabecilla del Cartel del Diablo, exmiembro de carteles aztecas, experto en decapitar a sus víctimas. Y, adivinen, usan internet Starlink para no ser detectados.

CLAVES. Ya hoy es 11 de mayo y hay un exjefe policial, de los tiempos de Xiomara y de Tavo Sánchez, que hasta el sol de hoy no ha querido entregar las claves del software de la chepa. Qué tal.