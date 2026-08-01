Mel jura que Xiomara ahora "trabaja la tierra" en Olancho: ¿la única agricultora que no perdió su cosecha?

EQUIVOQUEN. Que no se equivoquen, manda a decir el “papi”, y que nadie se confunda “creyendo que mi gentileza es debilidad o que mi silencio es ignorancia. No se equivoquen, sé mi trabajo, soy el presidente de Honduras y eso, que quede claro, y como presidente le estoy respondiendo al pueblo hondureño con todo mi equipo”.

VESTIR. El “papi” también asegura que sigue siendo el mismo, y que nadie se confunda porque ya no se pone los burros, y su cambio en la forma de vestir.

TIERRA. Ver, para creer, como dicen, Mel Zelaya jura que Xiomara ahora trabaja la tierra, allá en Olancho, con botas y todos los mikis, y que ella lo mantiene.

BORDOS. Bueno, serán los únicos en todo Honduras que están cultivando la tierra, porque la queja en todo el país es que, los pocos que sembraron, lo perdieron todo por la falta de lluvias. Solo le faltó decir que ahora vive en los “bordos”.

EXTORSIÓN. La MS-13 manda a decir que son gente decente, que no cobran extorsión y que, por favor, no los confundan. La benemérita organización sacó un comunicado oficial para aclarar la situación.

CRISTIAN. Bueno, lo que sí es cierto, dice Cristian Nolasco, es que ni uno de los más de cien detenidos por el cobro de extorsión pertenece a la MS-13.

CHELITO. Pues, hombre, Hilario, el chelito Micheletti ya está de regreso y ha puesto fin a su autoexilio tras el fin de la dictadura castro-zelayista. Saludes le manda a la Moncha.

ARMAS. Preguntan, si no es mucho la preguntadera, que dónde están los 143 millones del arsenal que la Moncha le compró a la China. ¿Dónde están las armas?

COLÓN. Una excelente noticia para los coloneños es el anuncio de la construcción del eje carretero que unirá -por primera vez- los municipios de Balfate, Santa Fe y Trujillo. La SIT ya abrió los sobres de la licitación pública.

MUNDIAL. Al tal Infantino le cayeron las avispas por su gran “ideota” de vender el mundial al mejor postor. El ilustre tuvo que dar reculón y medio ante el brinco de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática. Hasta su brazo derecho le renunció.

PLACAS. Ya vieron, las nuevas placas tendrán tecnología de radiofrecuencia, RFID, como parte de todo un sistema integral de control en carreteras y ciudades, por aquello de la seguridad.

CARTÓN. Libre ni eso pudo hacer en cuatro años. Allí andan todavía miles de vehículos sin placas o con placas de cartón en todo el país. La madre de la ineptitud.